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4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, 4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta gönderildi. Kentteki pandemi hastanelerinde, koronavirüs tedavisi gören çocukların odaları da belediye ekiplerince süslendi.
4 bin 800 sağlık çalışanının çocuklarına pasta
23 Nisan 2020 13:54 - DHA
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Büyükşehir Belediyesi tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sağlık çalışanlarına sürpriz yapıldı. Gece gündüz görev başında olan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine dahi gitmekten çekinen sağlık çalışanlarının çocuklarına, Kocaeli Pastacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın iş birliğiyle 100'üncü yıl pastası gönderildi. Pastalar, Büyükşehir Belediye personeli tarafından Kocaeli’de görev yapan 4 bin 800 sağlık çalışanının evlerine kadar götürüldü. Görev başında olan sağlık çalışanlarının çocuklarına teslim edilen pastaların içinde Başkan Tahir Büyükakın’ın, çocukların bayramını kutladığı tebrik kartı yer aldı. 

Pasta sürprizi ile sevinen, anne ve babası sağlık çalışanı olan Onur Küçüker, “Evde kalmak zorunda olduğumuz bugünlerde, ulusumuzun egemenliğinin 100'üncü yılını ve tüm arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. Bugünü bize hediye eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu. 

Anneleri sağlık çalışanı olan Zeynep İrem ve Ayşe Begüm Altun kardeşler de 23 Nisan'ı kutladı. Zeynep İrem, “Bu yıl koronavirüs nedeniyle 23 Nisan’ı dışarıda kutlayamıyoruz. Bir de annemiz sağlık çalışanı, onun nöbette olduğu günler ben ve kardeşim için zor geçiyor. Annemizin eve geldiğinde ise ona sarılamamak bizim için çok üzücü. Bu salgının en kısa sürede bitmesini istiyorum. Benim tüm vatandaşlardan bir ricam var. Herkes evde kalsın. Ben annemden ayrı kalmak zorunda değilim. Siz evde kalırsanız biz annem ile rahatça vakit geçirebileceğiz" dedi.

Kocaeli’deki pandemi hastanelerinde koronavirüs tedavisi gören çocukların odaları da belediye ekiplerince süslendi. 
 

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