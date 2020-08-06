4 Ekim'de yapılacak TUS'un başvuru tarihi hala açıklanmadı

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı veya Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. İleri bir tarihe ertelenen ve 4 Ekim'de gerçekleşmesi kararlaştırılan TUS'un başvuru tarihi hala açıklanmadı.

TUS SINAVI NE ZAMAN?

2020 Yılı TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) 2. Dönem Temel Tıp Bilimleri Testi (TTBT) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmaz üzere iki alt sınav şeklinde gerçekleştirilecek TUS sınavının 4 Ekim 2020 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştı. Sınava 2 aydan kısa bir süre kalmasına rağmen başvuru tarihi ise hala belli olmadı. TUS'un başvuru tarihlerinin sınava haftalar kalmasına rağmen açıklanmaması adaylarda ''yeni bir erteleme mi olacak?'' endişesi yarattı.

TUS YİNE Mİ ERTELENECEK?

ÖSYM tarafından yıl sonuna kadar gerçekleşecek tüm sınavların başvuru tarihlerini açıklandı. Ancak yılda iki kez yapılan TUS sınavının başvuru tarihinin netleşmemesi kafaları karıştırdı. Gözler ÖSYM'ye çevrilirken, TUS'a girecek adaylar merakla başvuru tarihinin duyurulmasını bekliyor.

TUS ve STS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Tabip, eczacı, kimyager veya veteriner olmak ya da bu alanlarda eğitime devam edenlerin sınava başvurabileceği gibi 2527 Sayılı Kanun kapsamında bulunanlar da başvuru yapabilir. Bedeni ve ruhi bir hastalığı olmayan, burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden itibaren üç ay içinde bitirecek durumda olan, Tıpta TUS ve STS'ye katılabilir.

