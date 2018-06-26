4 hastadan 1'i aldığı doktor randevusuna gitmiyor

Türkiye genelinde 2017 yılı içerisinde her 4 hastadan 1’inin doktor randevusuna gitmediği ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ten Mert Neşet Muslu'nun haberine göre geçen yıl Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS), istediği doktora randevu alan 103 milyon 525 bin 471 kişiden 77 milyon 11 bin 975’i muayeneye giderken, 26 milyon 513 bin 496 kişi ise hiçbir gerekçe göstermeksizin muayeneye gelmedi. 2017 yılı içerisinde MHRS üzerinden randevu alan 17 milyon 475 bin 251 kişi çeşitli gerekçelerle muayene gün ve saatini iptal ettirdi. 2018 yılının ilk 5 ayında da durum değişmezken, randevu sayılarının özellikle kış dönemlerinde artış gösterdiği görüldü.

Haziran ve temmuz ayında 7 milyona kadar inen randevu sayısı, kış genelinde ortalama 9 milyon civarında seyretti. Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “MHRS ile randevu aldığı halde muayeneye gitmeyen kişi, gerçekten doktora ihtiyaç duyan bir hastanın hakkını gasp etmiş olur. Vatandaşların bu meselede duyarlı olması gerekir. En azından randevuya gidemeyecekse iptal işlemini yapması gerekir. Böylece hastanelerdeki gereksiz yoğunluk da önlenmiş olur” dedi. Habertürk’e konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilileri de “MHRS, hastanelerde muayene öncesi bekleme süresinin ortadan kalkması ve vatandaşın daha iyi şekilde hizmet alması amacıyla hayata geçirildi. Alınan randevuya hiçbir gerekçe olmadan gelinmemesi, başka bir hastanın ihtiyacı olmasına rağmen doktora gelememesine neden olur” diyerek vatandaşları duyarlı davranmaya çağırdı.