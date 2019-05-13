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'4 kişiden birinin ölümüne yol açan pıhtı herkesin ortak problemlerinden'
Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tankut Akay, "4 kişiden birinin ölümüne yol açan pıhtı herkesin ortak problemlerinden biri. Bizlerin de görevi bunların her aşamasında uğraşmak." dedi
'4 kişiden birinin ölümüne yol açan pıhtı herkesin ortak problemlerinden'
13 Mayıs 2019 - AA
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Prof. Dr. Tankut Akay, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Damar Cerrahisinde Gri Alanlar" konferansı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, dernek olarak değerli tıp doktorlarıyla, ülkenin her yerinde toplantılar yaptıklarını söyledi. 

Konferansta damar cerrahisinde çıkan yeni ilaçların, ameliyat alanında olan gelişmelerin, kalp ve damar cerrahisinin geldiği noktaların konuşulacağını anlatan Akay, bir gazetecinin son yıllarda damar hastalıklarından ölümlerin neden arttığını sorması üzerine, şunları kaydetti:

"Bunun artmasının sebebi, farkındalığın artması. Daha önceden de bu tarz ölümler vardı, ama bunu geç anlıyorduk. İnsanların pıhtıya bağlı ölümlerini, kalplerinde oluşan pıhtının beyne gitmesini veya şah damarında oluşan bir pıhtının kişiyi felce veya ölüme sürüklemesini daha önce de yaşıyorduk. Belki tanı koyamıyorduk. Çünkü farkındalığımız azdı. Bu toplantıların önemli amaçlarından bir tanesi de bu farkındalığı da artırmak. 4 kişiden birinin ölümüne yol açan pıhtı, herkesin ortak problemlerinden bir tanesi."

"Burada mutlaka kalp nakli yapacağız"
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Kalp hastalıklarının en çok öldüren rahatsızlıkları grubunda olduğuna değinen Kızılay, konferansta bu branşta ortaya çıkan yeniliklerin tartışılacağını kaydetti.

Rektör Kızılay, üniversitelerinde bulunan kalp ve damar cerrahisi bölümünün başarılı olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ben 3 yıldır rektörüm. Bu sürenin tamamında ben kalp nakline çok büyük önem veriyorum. Yeni eğilimlerde kalp naklinin isteği azaldı biraz, bugün ki tartışmalarda kalp naklindeki durumu tartışacağız. Ama burada mutlaka kalp nakli yapacağız. Ben tüm ekibimden de onu dört gözle bekliyorum. Fakat, yeni eğilimlerde de kalp nakli yerine çıkan bazı cihazlar kalbi destekleyerek daha uzun süre nakilli geciktiriyor ya da nakile kısmen alternatif oluyor. Onları da uygulayacağız ama kalp naklini mutlaka yapacağız."

Turgut Özal Tıp Merkezi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Erdil de 100 doktoru düzenlenen konferansta ağırladıklarını belirtti.

Eski yıllarda sadece büyükşehirlerde yapılan kalp ve damar hastalıkları tedavilerinin Anadolu’nun her yerinde uygulandığına dikkati çeken Erdil, "Bir de bölgeye hitap etme açısından birçok kompleks vasküler girişimler çok rahat bir şekilde hastanemizde yapılabiliyor. Sadece Malatya’ya değil, bölgede birçok çevreye de hizmet etmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

vaskuler ve endovaskuler cerrahi tankut akay inonu universitesi

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1) haşim mertaş (dr)
13.05.2019 11:09:14
Kanda koagülasyon konusu ve endovasküler koagülasyon günümüzün en önemli konusu ve geçmişte adeta sahpsiz kalmış bir konuydu.Ancak sayın hocamıza bazı gerçek gözlemlerimi aktarmak istedim.endovasküler pıhtılşma olan tüm hastalara pıhtılaşma faktörlerinin genetik mutasyon çalışması yapılsın ve %80-90 oranında mutasyona uğramış olduklarını göreceklerdir.Daha önceki yıllarda genelde 60 yaş üzerinde görülen vasküler emboli şimdi 18 yaşa kadar inmiş ve özellikle Akciğer embolisi ( pulmoner emboli ) vakaları 10 kat artmış durumdadır.Cerebral embolilerde de müthiş bir artış ve akabinde inme vakaları ve sonucunda ölüm vakaları çok artmış durumdadır.Bunların en büyük sebeplerinden belki de tek sebebi GLUKOZ VE FRUKTOZ ŞURUBUDUR.Çünkü GDO dediğimiz genetik mutasyona uğramış bitkilerden elde edilen bu şuruplar yıllar içerisinde kanda pıhtılaşma faktörlerinde genetik mutasyona ve daha birçok patolojilere neden olmaktadır.Ek bie patoloji söyleyeyim ;Eklemlerde özellikle diz ekleminde kartilaj oluşumunu olumsuz etkileyerek eklemlerde dejenerasyona ve hareket kısıtlanmasına hatta operasyona neden olmaktadır.Artık diz eklem dejenerasyonları da 20-25 yaşa kadar düşmüş durumda . Önemine binaen saygılarımla
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