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4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çiftten karşılıklı tazminat talebi
Trabzon'da aileler arasında takı paylaşımı nedeniyle çıkan, gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut’un; damat, babası, annesi ve kız kardeşini tabancayla vurup yaraladığı olay sonrası boşanma davası açan doktor Burcu Bulut Keleş (30) ile meslektaşı Ümit Keleş (30) karşılıklı tazminat talebinde bulundu.
4 kişinin yaralandığı takı kavgasında doktor çiftten karşılıklı tazminat talebi
02 Kasım 2021 14:26 - DHA Fatih TURAN
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Olay, 25 Eylül'de 1 Nolu Bostancı Mahallesi Hasan Çavuş Sokak'ta meydana geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde görevli Dr. Burcu Bulut Keleş ile meslektaşı Ümit Keleş'in aileleri, 11 Eylül'de yapılan düğünde takı paylaşımı nedeniyle tartıştı. Aynı gün konuyu kapatan aileler, 25 Eylül'de yeniden bir araya geldi. Kastamonu'ndan Trabzon'a gelen gelinin babası emekli astsubay Basri Bulut (50), çıkan tartışmada belinden çıkardığı tabancayla damadı Ümit Keleş ile babası Hasan (53) annesi Meryem (53) ve kız kardeşi Edanur Keleş'i (25) yaraladı.

Doktor çiftin takı kavgasında 4 kişi yaralandı: Boşanma kararı aldılar

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerince tabancasıyla birlikte yakalanarak gözaltına alınan ve sorgusunda, "Düğününde takılan altınların damadın ailesinin istediğini öğrenince, onlara 'altınlar kızımda kalsın' dedim. Bir anda üzerime doğru yürüdüler. O sırada silahımla ateş ettim" dediği belirtilen Basri Bulut, tutuklandı.

Olayın ardından yaralı aile fertleri hastanede tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu oldu. Doktor çift ise avukatları aracılığıyla boşanmak için aile mahkemesine başvurdu.

Ses kaydını delil olarak sundu

Mahkemeye dilekçe sunan doktor Ümit Keleş’in, kısa süreli arkadaşlığın ardından evlenmeye karar verdiklerini ancak evlilik sonrası eşinin takındığı tavır, ailesiyle görüşmesine karışması gibi nedenlerle aralarında yaşanan tartışmaların, evliliklerini olumsuz etkilediğini söylediği belirtildi. Ümit Keleş’in ayrıca olayda yaralanan ailesi tarafından cep telefonu aracılığıyla evde yaşananların kayda alındığı ses kaydını da davaya delil olarak sunduğu öğrenildi.

‘Planlamışlar’

Doktor Burcu Bulut Keleş ise boşanma dilekçesinde; eşinin aile baskısı nedeniyle evliliklerinin sorunlu geçtiğini belirterek, nikah aşaması ve sonrasında da eşinin ailesinin, giyim tarzı, örf ve adetlerine sürekli müdahale ettiğini öne sürdü. Sunulan ses kaydı delilinin, hukuka aykırı ve planlı oluşturulduğunu savunan Burcu Bulut Keleş de dilekçesinde “Sürekli hem sözlü ve hem fiziksel şiddete uğruyordum. Tüm bunlara rağmen kendi ailem, bana destek oldu. Evliliği korumaya çalıştım. Ailem, Trabzon’a sorunları çözmek ve evlilik birliğimi sürdürmek amacıyla geldi. Amaçları yapıcı olmaktı. Öğreniyorum ki; annem babam, eve gelir gelmez onlar, ses kaydı almışlar. Bu da gösteriyor ki yapıcı düşüncelere karşı meğerse planlı olarak delil üretme çabasındalarmış. Bana ve aileme kumpas kurmuşlar” dedi.

Boşanmak isteyen doktor çiftin birbirlerinden talep ettiği maddi manevi tazminat talebinin miktarı da belli oldu. Burcu Bulut Keleş, 500 bini manevi toplam 950 bin TL, tazminat talebinde bulundu. Psikolojik şiddete maruz kaldığını öne süren Ümit Keleş ise, 250 bini manevi toplam 500 bin lira tazminat talep etti. Keleş çifti, açılan davada hakim karşına çıkacak.

Silahla 10 el ateş etmiş

Öte yandan hakkındaki soruşturması sürüp, tamamlanacak savcılık iddianamesi sonrası yargılanmasına başlanacak olan tutuklu emekli astsubay Basri Bulut’un, olay günü kullandığı ruhsatlı tabancasıyla 10 el ateş ettiği; kurşunlardan 3’ünün Hasan Keleş ve kızı Edanur Keleş’e, 2’si anne Meryem Keleş’e, 1’inin ise Ümit Keleş’e isabet ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

trabzon taki kavgasi doktor cift tazminat bosanma davasi

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