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4 liralık tedavi ücreti için gelen icra tebligatı şaşırttı
Bursa’nın Gemlik ilçesinde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu, tedavi olduğu Gemlik Devlet Hastanesi’nden kendisine gönderilen 4 liralık icra tebligatını görünce şaşırdı. Çakıroğlu, hastane başhekiminin evrakı okumadan imzaladığını düşündüğünü söylerken, Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu ise muhasebenin yanlışlık yapmış olabileceğini, 4 lira için tebligat göndermediklerini belirtti.
4 liralık tedavi ücreti için gelen icra tebligatı şaşırttı
28 Haziran 2019 - DHA
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Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde yaşayan Arife Sibel Çakıroğlu’na, iddiaya göre, bir ay önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle doktoru tarafından alerji tedavisi uygulandı. Çakıroğlu’na bir hafta boyunca her gün Gemlik Devlet Hastanesi’nde iğne vuruldu. Günlük iğne yapılması için her gün hastanenin acil servisine giden Çakıroğlu bu süreçte tedavisi için gerekli olan iğne ve şırıngayı da kendisi temin etti. Tedavisi sonucunda emekli olması nedeniyle hastaneye ödemesi gereken bir para olmadığı belirtilen Arife Sibel Çakıroğlu’na, bir ay sonra Gemlik Devlet Hastanesi’nden 2 adet icra tebligatı geldi.

Tebligatlarda, Çakıroğlu’nun 28 Mayıs ve 30 Mayıs tarihlerinde Gemlik Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde tedavi gördüğü, hastane kayıtlarında ise 2’şer liralık 2 işlem için toplam 4 TL borcu olduğu belirtildi. Tebligatta eğer hastane veznesine 7 gün içerisinde ödeme yapmaz ise hukuki yollardan birikmiş faizi ile birlikte tahsili yoluna gidileceği yer aldı. Okudukları karşısında şaşıran Çakıroğlu, toplamda 4 lira için evine tebligat gönderilmesine tepki gösterdi.

PUL MASRAFI, TEBLİGATTAKİ ÜCRETTEN YÜKSEK

Bir yalnışlık olduğunu düşündüğünü söyleyen Arife Sibel Çakıroğlu, “Borcum olduğunu hastane yetkilileri ben hastanedeyken belirtmediler. Ayrıca 4 lira için tebligat göndermenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü 2 tebligat için hastane 4 pul ücreti vermiş. Bu 4 pulun ise toplam maliyeti 7 lira 20 kuruş. Yani sözde benim borcum olan 4 liradan bile yüksek. Ben hastane başhekiminin bu evrakları okumadan imzaladığını düşünüyorum. Bundan sonra daha dikkatli olmaları gerekiyor” dedi.

Öte yandan konuyla ilgili Gemlik Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Şahmeran Çelenkoğlu, durumun yanlışlıkla olmuş olabileceğini kaydederek, 4 lira için tebligat göndermediklerini ve muhasebenin yanlışlık yapmış olduğunu söyledi.

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