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40 yıldır doktora gitmeyen vatandaşa Sağlık Bakanlığı bisiklet hediye etmişti, CHP 'skandal' dedi
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap koronavirüse karşı bilinçlendirmeye ihtiyaç olduğunu söyledi ve 40 yıldır doktora gitmediği için Sağlık Bakanlığının bir vatandaşa bisiklet hediye etmesini eleştirdi
40 yıldır doktora gitmeyen vatandaşa Sağlık Bakanlığı bisiklet hediye etmişti, CHP 'skandal' dedi
06 Şubat 2020 - AA
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TBMM - CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zor günlerden geçildiği bir dönemde sağlıkta da sıkıntıların yaşandığını söyledi.

40 yıldır doktora gitmedi, 'Sağlık Bakanlığı bisiklet verdi' dedi

Sağlık Bakanlığının, 40 yıldır doktora gitmediğini söyleyen İnegöllü 67 yaşındaki bir kişiye bisiklet hediye etmesini eleştiren Kasap, "Normalde 6 ayda bir doktora gitmeniz gerekiyor; bazı kanser ve diğer hastalıklar için kontrol edilmeniz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı burada ciddi bir skandalı ödüllendirmiş oluyor." diye konuştu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüsle ilgili bir soru üzerine her sabah bir, iki kaşık dut pekmezi içtiğini belirtmesinin sağlıkta hangi noktaya gelindiğinin bir diğer göstergesi olduğunu ifade eden Kasap, "Sağlık Bakanı'nın aşılamalardaki oranın düşmesini, bilimsel tedbirler yerine pekmezi yeterli görüp görmediğini açıklamasını bekliyoruz. Halkı bilinçlendirmede geç kalıyorlar. Halkın özellikle koronavirüs konusunda ciddi düzeyde bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Gerekli tedbirlerin halka da aktarılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

 

Anahtar Kelimeler:

ali fazil kasap saglikbakanligi koronavirus

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