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4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
Yıl sonuna kadar Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinden ücretsiz hizmet alacak olan Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur borçlularının sayısı 4.1 milyon kişi
4.1 milyon kişiye ücretsiz sağlık hizmeti
09 Ocak 2020 - AA
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ANKARA- Genel Sağlık Sigortası ve Bağ- Kur borcu olan vatandaşlar 2020 sonuna kadar ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabilecek. Prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ile GSS prim borcu olanlara Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin kapısı yeniden açıldı. Ücretsiz sağlık hizmeti hakkından borçlu vatandaşın bakmakla yükümlü olduğu kişiler de yararlanacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bağ-Kur'lular ve GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edecek" dedi. Düzenlemeden GSS kapsamında yaklaşık 4 milyon 110 bin kişinin faydalanması bekleniyor.

1 Ocak itibarıyla geçerli

Prim borcu bulunanların sağlık hizmeti almasına ilişkin verilen süre 31 Aralık 2019'da dolmuştu. Cumhurbaşkanı Kararı'na göre GSS sistemine prim borcu olan vatandaşlar yılsonuna kadar sağlık hizmeti alabilecek. Konuya ilişkin karar dün yürürlüğe girdi.

Bakan Selçuk: Prim borcu olanlar sağlık hizmeti almaya devam edecek

Buna göre, GSS sistemi kapsamında olup prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak vatandaşlara ve bakmakla yükümlü yakınlarına, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri ile devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde (üniversite hastanelerinde) yıl sonuna kadar sağlık hizmeti verilecek.

Prim ücreti 88.29 lira

Bakan Selçuk, GSS'nin 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girdiğini anımsatarak "Ülkemizde çalışması nedeniyle sigortalı olanlar ve sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler hariç herhangi bir şekilde sağlık hizmeti almayanlara 88.29 lira prim ödemeleri şartıyla sağlık hizmeti veriliyor. Bu miktarı ödeyemeyecek olanlara ise gelir testi yaptırmaları şartıyla devlet tarafından ücretsiz sağlık hizmeti verilmektedir" diye konuştu.

Selçuk, prim borcu olan vatandaşların sayısının azalmasının GSS sisteminin işlerliğini ortaya koyduğunu söyledi. Selçuk, prim ödeyen vatandaşların sayısının da arttığını söyledi.

TESK: Sevindirici bir karar

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, uygulamanın bir yıl daha uzatılmasının esnaf açısından olumlu bir karar olduğunu belirterek, "Uygulamanın bir yıl daha uzatılması, yaklaşık 5 milyon vatandaşımız ile sağlık prim borcunu ödeyemeyen esnafımız adına sevindirici bir karar oldu. Bu alınan karar ile esnafımız rahat bir nefes alacak. Esnaf ve sanatkar camiamız adına bu olumlu karar için emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

genel saglik sigortasi bag- kur tesk prim

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