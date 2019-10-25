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45 kişilik ekip16 saatlik operasyon: Dünyadaki en yaşlı yüz nakli hastası
Altı yıl önce Los Angeles yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu vücudunun yüzde 60 yanan ve yüzü tanınmaz hale gelen adam, geçirdiği yüz nakli ile dünyadaki en yaşlı yüz nakli hastası oldu
45 kişilik ekip16 saatlik operasyon: Dünyadaki en yaşlı yüz nakli hastası

Dr Bondah Pomahac ve Robert Chelsea

25 Ekim 2019 - Yeni Şafak
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Kaliforniya’da yaşayan 68 yaşındaki Robert Chelsea, 2013 yılında geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunun ve yüzünün büyük bir kısmı yandı.

Dudaklarını, sol kulağını ve burnunun birçoğunu kaybeden Chelsea’nın yüzünün şekli değişti.

Siyahi olduğu için donör bulmakta zorlanan adam en sonunda istediği görünüme kavuştu.
16 saatlik bir operasyonda 45 kişilik bir sağlık ekibinin uğraşlarıyla Chelsea, yeni yüzüne kavuştu. Chelsea, “Tanrı bu değerli hediyeyi bağışlamayı seçen ve bana ikinci bir şans veren kişiyle birlikte ailesini korusun” dedi.

Kaza sonrası California Üniversitesi Irving Tıp Merkezi'nde 18 ameliyat geçiren Chelsea, ilk dört ay boyunca, bilinçsizce yaşadı. Chelsea'nin ellerini örtmek için kadavranın derisi kullanıldı.

İnsanlar yüzüne baktığında 'korkutucu' olduğunu anladığını söyleyerek son derece sabırlı kalan Chelsea, iki buçuk yılını hastanede geçirdi.

Chelsea'nin yüz naklini gerçekleştiren Brigham ve Kadın Hastanesi plastik cerrahı Dr Bondah Pomahac, “68 yaşında en yaşlı yüz nakli hastası olmasına rağmen, Robert hızla ilerliyor ve iyileşiyor. Robert'ın yaşam kalitesinde önemli bir gelişme görmeyi dört gözle bekliyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

yuz nakli california universitesi

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