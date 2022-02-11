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45 yaşındaki kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü
Antalya'da evinde kalp krizi geçiren Kadın Doğum Uzmanı Dr. Bülent Doğan (45), ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
45 yaşındaki kadın doğum uzmanı kalbine yenik düştü

Dr. Bülent Doğan

11 Şubat 2022 15:23 - DHA Suat Metin - Ahmet Serdar Eser
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Serik Devlet Hastanesi'nde Kadın Doğum Uzmanı olarak çalışan Dr. Bülent Doğan, Belek Mahallesi'nde bulunan evinde aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Doğan, yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

Doğan, meslektaşları tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doktorun ölümü meslektaşlarını yasa boğdu. Otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Bülent Doğan'ın cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.

Doğan'ın evli olduğu ve 8 aydır Serik Devlet Hastanesi'nde görev yaptığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

antalya kadin dogum uzmani dr bulent dogan kalp krizi

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