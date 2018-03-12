450 doktor ve sağlık çalışanı 41 ilde İstiklal Marşı'nı okudu

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla sağlık çalışanları anlamlı bir klibe imza attı.

Doktorlar, diş hekimleri, tıp fakültesi öğrencileri ve sağlık çalışanları 41 ilde İstiklal Marşı'nın dizelerini okudu.

Her ilin önemli mekanlarında çekilen görüntüler bir araya getirilerek klip hazırlandı.

Çocukların da destek verdiği klip, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde sosyal medyada yayınlandı.

Tokat'ın Zile ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan, Doktorlar Kulübü Başkanı Bilal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan meslektaşlarından İstiklal Marşı'nın her dizesini bulundukları ili yansıtan bir mekanda okunmalarını istediğini belirtti.

Kırk bir ilden 450 sağlık çalışanın görüntüleri kendisine ulaştırdığını anlatan Öztürk, "Görüntüleri bir klipte birleştirdik. Güzel bir çalışma oldu. Bizler doktorlar, sağlık çalışanları olarak her zaman devletimizin yanındayız." diye konuştu.

İstiklal Marşı'nın ilk dizesindeki "Korkma" kelimesiyle başlayan klibin sonunda, görevi başında hayatlarını kaybeden doktorların görüntülerine yer veriliyor.