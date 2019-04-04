SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
46 ülkeden bilim insanının üyesi olduğu BactiVac Network'te bir Türk hekimi: Prof. Dr. Recep Keşli
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Keşli, dünyanın 46 ülkesinden, 710 bilim insanının üyesi olduğu BactiVac Network'a kabul edildi.
46 ülkeden bilim insanının üyesi olduğu BactiVac Network'te bir Türk hekimi: Prof. Dr. Recep Keşli
04 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Prof. Dr. Recep Keşli, İngiltere Birmingham Üniversitesi İmmünoloji ve İmmünoterapi Enstitüsü tarafından bakteriyel aşı geliştirme amacıyla kurulan ve dünyanın en önemli bilim insanlarının üyesi olduğu BactiVac Network'te (Bacterial Vaccination Network - Bakteriyel Aşı Geliştirme Ağı) Türkiye'yi temsil edecek.

İngiltere Tıp Araştırmaları Konseyi, İngiltere Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi ve Global Zorlukları Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve finanse edilen ağ ile dünyada, küresel bir tehdit haline gelen antimikrobiyal direnç ile bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ölümlerin azaltılması hedefleniyor.

"Yılda 5 milyon kişi bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor"

Dünyanın en önemli bilim insanlarının arasında yerini alarak ağa üye olan Prof. Dr. Keşli, konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Recep Keşli, BactiVac Network'e üye olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede hem görev yaptığı Selçuk Üniversitesi'ni hem de Türkiye'yi önemli bir platformda temsil edebileceğini dile getirdi.

Dünya genelinde yer yıl görülen ölümlerin beşte birinden fazlasının bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak meydana geldiğini aktaran Keşli, yılda ortalama 5 milyon insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile hayatını kaybettiğine işaret etti.

Keşli, ölüm oranları bilhassa düşük orta gelirli ülkelerde orantısız şekilde daha yüksek olduğunu söyledi.

"Geliştirilecek her yeni aşı insanlığa hizmet için sunulacaktır"

Prof. Dr. Keşli, antibiyotiklere karşı görülen ve gelişen direnç oranlarının her geçen gün dünya genelinde ciddi artış gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antimikrobiyal direnç global bir tehdit haline gelmiştir. Bu açıdan bakteriyel aşıların geliştirilmesi, bakteriyel enfeksiyonların ve buna bağlı ölümlerin önlenebilmesinde ve antimikrobiyal maddelere karşı görülen dirençlerin azaltılmasında ve önlenmesinde kritik öneme sahip konumdadır. Aslında bakteriyel aşıların geliştirilmesi, her iki konuda en etkin ve en ekonomik çözüm yoludur. İngiltere Hükümeti antimikrobiyal direncin önlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek için yıllık 30 milyon pounddan daha fazla bir bütçe tahsis ettiğini ilan etti."

Bakterilerin aslında sadece enfeksiyon hastalıklarında değil, aynı zamanda pek çok hastalığın da etiyo patogenezlerinde önemli rol oynadığını ifade eden Keşli, "Bu nedenle bazı bakterilere karşı aşıların geliştirilmesi ile bu bakterilerle ilişkili bazı spesifik hastalıkların önlenmesinde de önemli bir çığır açılabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda önceden düşündüğüm bazı fikirlerimi network ile tanışacağım değerli bilim insanlarıyla tartışarak, projeye ve nihayetinde ürüne dönüştürmek için çok ciddi gayret edeceğim. Geliştirilecek her yeni aşı, kuşkusuz ülkemiz ve bütün dünya ülkelerinde yaşayan insanların, bilhassa çocukların, daha sağlıklı bir hayat sürmesi için, insanlığın hayatına hizmet için kullanıma sunulacaktır." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

bactivac network recep kesli selcuk universitesi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Michigan Üniversitesi stres Mary Carol Hunter Ankara Şehir Hastanesi Aziz Ahmet Surel Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Gültekin Tıp Fakültesi BactiVac Network Recep Keşli Selçuk Üniversitesi onkoloji cerrahi Umut Sarpel aile hekimliği sağlık bakanlığı kura sonuçları fitoterapi İlkay Erdoğan Orhan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yükseköğretim Kurulu YÖK YUDAB Türk Kalp Vakfı İyi Kalpli Ol Kenan Güven Sağlık Federasyonu tıbbi cihaz ilaç üretimi multipl miyelom prof. dr. meral beksac daratumumab hematoloji kardiyoloji doc. dr. taylan adademir lillian kang sigara tütün kullanımı beslenme alışkanlığı Küresel Hastalık Yükü Çalışması Walid Fitaihi işkence Suudi Arabistan akciğer kanseri çay kafein kahve
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/04-05/04 2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi HEMATOLOJİ ANTA
03/04-06/04 13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi BEYİN VE... İZMİ
04/04-06/04 Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi HEMATOLOJİ KIBR
03/04-07/04 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ENFEKSİYO... ANTA
04/04-07/04 9. Nöroimmünoloji Okulu İMMÜNOLOJİ MUĞL
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.