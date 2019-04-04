46 ülkeden bilim insanının üyesi olduğu BactiVac Network'te bir Türk hekimi: Prof. Dr. Recep Keşli

Prof. Dr. Recep Keşli, İngiltere Birmingham Üniversitesi İmmünoloji ve İmmünoterapi Enstitüsü tarafından bakteriyel aşı geliştirme amacıyla kurulan ve dünyanın en önemli bilim insanlarının üyesi olduğu BactiVac Network'te (Bacterial Vaccination Network - Bakteriyel Aşı Geliştirme Ağı) Türkiye'yi temsil edecek.

İngiltere Tıp Araştırmaları Konseyi, İngiltere Biyoteknoloji ve Biyolojik Bilimler Araştırma Konseyi ve Global Zorlukları Araştırma Fonu tarafından desteklenen ve finanse edilen ağ ile dünyada, küresel bir tehdit haline gelen antimikrobiyal direnç ile bakteriyel enfeksiyonlara bağlı ölümlerin azaltılması hedefleniyor.

"Yılda 5 milyon kişi bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle hayatını kaybediyor"

Dünyanın en önemli bilim insanlarının arasında yerini alarak ağa üye olan Prof. Dr. Keşli, konuya ilişkin, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Recep Keşli, BactiVac Network'e üye olarak kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede hem görev yaptığı Selçuk Üniversitesi'ni hem de Türkiye'yi önemli bir platformda temsil edebileceğini dile getirdi.

Dünya genelinde yer yıl görülen ölümlerin beşte birinden fazlasının bakteriyel enfeksiyonlara bağlı olarak meydana geldiğini aktaran Keşli, yılda ortalama 5 milyon insanın bakteriyel enfeksiyonlar nedeni ile hayatını kaybettiğine işaret etti.

Keşli, ölüm oranları bilhassa düşük orta gelirli ülkelerde orantısız şekilde daha yüksek olduğunu söyledi.

"Geliştirilecek her yeni aşı insanlığa hizmet için sunulacaktır"

Prof. Dr. Keşli, antibiyotiklere karşı görülen ve gelişen direnç oranlarının her geçen gün dünya genelinde ciddi artış gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Antimikrobiyal direnç global bir tehdit haline gelmiştir. Bu açıdan bakteriyel aşıların geliştirilmesi, bakteriyel enfeksiyonların ve buna bağlı ölümlerin önlenebilmesinde ve antimikrobiyal maddelere karşı görülen dirençlerin azaltılmasında ve önlenmesinde kritik öneme sahip konumdadır. Aslında bakteriyel aşıların geliştirilmesi, her iki konuda en etkin ve en ekonomik çözüm yoludur. İngiltere Hükümeti antimikrobiyal direncin önlenmesine yönelik çalışmaları desteklemek için yıllık 30 milyon pounddan daha fazla bir bütçe tahsis ettiğini ilan etti."

Bakterilerin aslında sadece enfeksiyon hastalıklarında değil, aynı zamanda pek çok hastalığın da etiyo patogenezlerinde önemli rol oynadığını ifade eden Keşli, "Bu nedenle bazı bakterilere karşı aşıların geliştirilmesi ile bu bakterilerle ilişkili bazı spesifik hastalıkların önlenmesinde de önemli bir çığır açılabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda önceden düşündüğüm bazı fikirlerimi network ile tanışacağım değerli bilim insanlarıyla tartışarak, projeye ve nihayetinde ürüne dönüştürmek için çok ciddi gayret edeceğim. Geliştirilecek her yeni aşı, kuşkusuz ülkemiz ve bütün dünya ülkelerinde yaşayan insanların, bilhassa çocukların, daha sağlıklı bir hayat sürmesi için, insanlığın hayatına hizmet için kullanıma sunulacaktır." ifadelerini kullandı.