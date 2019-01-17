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46 yıllık ebeye hüzünlü veda: 'Yine dünyaya gelsem yine ebe olurum'
Meslek hayatına memleketi Trabzon’da köy ebesi olarak başlayan 46 yıllık ebe Nuriye Genç, emekli olunca yıllarını verdiği hastanede meslektaşlarının hüzünlü vedasıyla uğurlandı
46 yıllık ebeye hüzünlü veda: 'Yine dünyaya gelsem yine ebe olurum'
17 Ocak 2019 - Sabah Gül Kireklo
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Trabzonlu 46 yıllık ebe Nuriye Genç (65), meslek hayatına ilk olarak memleketinde köy ebesi olarak başladı. Geceleri, "Eşim doğuruyor" diye kapıya gelen heyecanlı babaların peşinden eşek sırtında bile doğuma giden Nuriye ebe, 11 yıl köy ebeliği yaptıktan sonra İstanbul'a geldi. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'ne bağlı Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tam 35 yıl ebelik yaptı. 46 yıllık meslek yaşamında eline binlerce bebek doğan Nuriye ebe, 65 yaşına gelince de emekli oldu. Emektarı olduğu hastanede, meslektaşları onu hüzünlü bir vedayla uğurladı. O ise "Doğum olmadan hayat nasıl olur ki' diyerek, yeni doğan bir bebeğin kokusu olmadan nasıl hayatına devam edeceğini şimdiden düşünmeye başladı.

'HER ŞEY SAF SEVGİ'
Sabah Gazetesinden Gül Kireklo'nun haberine göre biri dokor diğeri Rekabet Kurulu'nda başkan danışmanı iki çocuk annesi Nuriye Genç, "Mesleğime âşığım ben. Yine dünyaya gelsem yine ebe olurdum. Doğum anında anneler ne kadar mutluysa ben de o kadar mutluyum" diyor.
Doğumların 46 yıllık tanığı Nuriye ebe bu mucize anı şöyle tanımlıyor: "Doğum anı büyük bir pozitif enerjinin doğduğu an. Bir bebeğin dünyaya gelme anında doğumhane sevgi enerjisiyle kaplanıyor. Buradan annenin yüreğine ve dünyaya dağılıyor. Sonrası ne yorgunluk, ne stres. Her şey saf sevgi."

Anahtar Kelimeler:

ebe trabzon saglik calisani

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