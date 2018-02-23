48 saatte 6 hastayı yaşama bağladılar 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakli ekibi tarafından iki gün ara vermeden yapılan iki karaciğer, iki kalp, bir böbrek ve bir akciğer nakliyle organ bekleyen 6 kişi hayata tutundu.

Hastane Başhekimi ve Kalp Nakli Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Paç, Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı, Akciğer Nakli Sorumlu Uzmanı Doç. Dr. Erdal Yekeler, Kalp Nakli Sorumlu Uzman Yardımcısı Doç. Dr. Ümit Kervan, Böbrek Nakli Sorumlu Uzmanı Dr. Erkan Ölçücüoğlu ile 48 saatte ara vermeden 6 organ naklini başarıyla gerçekleştirdi.

Operasyonlara ilişkin AA muhabirine bilgi veren Prof. Dr. Paç, donör bulunduğu için iki günde 6 organ naklinin yapılabildiğini belirterek, kurumlarının, dört transplantasyonun yapıldığı Türkiye'nin sayılı hastanelerinden birisi olduğunu söyledi.

Hastanede, kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek nakli yapıldığını ifade eden Paç, "Canlıdan böbrek ve karaciğer nakilleri başarıyla yapılıyor. İki gün içerisinde vericinin bu kadar bol olması, bize bu şansı sağladı ve iki günde 6 nakil yapabildik." dedi.

Organ Nakli Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise kapsamlı bir ekibin nakil sürecinde görev aldığını dile getirerek, "Hastanemizde bugüne kadar 435 böbrek, 142 kalp, 144 karaciğer, 43 akciğer nakli yapıldı. Bir yıllık başarı oranlarımız da dünya standartlarındadır. Hastanemiz yeterli organ bulabilirse her gün organ çıksa bile bu organları hastalara nakledebilecek güçte bir hastanedir." dedi.

"Nakil olmak rüya gibiydi"

İki günde yapılan 6 organ nakliyle uzun süredir beklediği karaciğere kavuşan 62 yaşındaki Durmuş Ali Başar, nakil sürecine kadar çok zorluklar çektiğini söyledi.

2014'te karaciğer kanseri olduğunu öğrenen Başar, bu süreçte her türlü ilacı denediğini ifade ederek, "Rahatsızlığım nedeniyle iyi geleceğini düşündüğüm her türlü yola başvurdum. 'İnsan sütü yarar dediler.' Ben o zaman evladımın sütünü bile içtim ama en güzeli organ bağışı. Ölüm bizim için ama insanlar birbirine destek olursa bir hayat kurtulur." diye konuştu.

Nakil öncesinde sürekli yorgunluk ve halsizlik yaşadığını anlatan Başar, "Şu anda çok şükür sağlıklıyım bütün hocalarıma teşekkür ederim. Hastaneye yattığımda hemşire gece beni uyandırmaya geldiğinde rüya zannettim. Nakil oldum şu anda çelik gibiyim." dedi.

Malatya'da yaşayan 53 yaşındaki Rahmi Solmazgül de uygun donörün çıkmasıyla Ankara'ya gelerek, kalp nakli oldu. Operasyon sonrası sağlığına kavuşan Solmazgül, "Hocalarımızın ellerine sağlık, nakille çok rahatladım. Vefat eden arkadaşımıza da Allah'tan rahmet dilerim. Nakil için çok sıra beklemedim o yüzden çok şanslıyım. Rabbim bize yeniden bir hayat nasip etti şükürler olsun." ifadesini kullandı.