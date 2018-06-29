5 binde 1 görülüyor... Hatay'da ameliyata alındı

Hatay’da, dünyada sıklığı her 5 bin canlı doğumda bir vaka olarak görülen ‘cranium bifidum’ ikiz kafa teşhisiyle doğan Suriyeli 3 günlük bebeğin, Türkiye’de gerçekleştirilen başarılı ameliyatı sonrası kafatasının arkasındaki bölüm alındı.

Suriye’nin Halep şehrinde yaşayan ve 7’inci çocuğu Abdullatif Şekrak’a hamile olan Suriyeli Sana Hilel, Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde sezaryen ile doğum yaptı.

Çift başlı bir çocuğu dünyaya gelen bebek, Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Koparan, tarafından ameliyat edildi.

3 kiloya yakın doğan, başının arkasındaki kitle de 1 kiloya yakın olan bebek, başarılşı geçen operasyon sonrası yoğun bakımdan çıkarıldı. Durumu iyi olan bebeğin tedavisi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde devam ediyor.

"Bu daha çok özellikli, çok riskli ve ölümcül bir vak'a. Bu vak'aların birçoğu cerrahi esnasında veya cerrahi sonrasındaki dönemde özellikle solunum yetmezliğinden kaybediliyor." diyen Op. Dr. Mehmet Koparan, hastalık ve bebeğin durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

Op. Dr. Mehmet Koparan

"Kızlarda kafanın ön tarafında, erkeklerde ise kafanın arka tarafında daha çok görülmek kaydıyla ortaya çıkan bir hastalıklar grubu olan bu hastalık tek bir hastalık değil.

Bu kesenin içerisinde, beynin üretmiş olduğu beyin suyu, meninks dediğimiz beynin farklı bir kısmı, bir kısmında beynin kendisiyle birlikte, diğer elemanlar olabiliyor. Bir kısmında ise beynin su üreten ve suyu depolayan ventrikül diye adlandırdığımız yapıyla olan gruplar, yani bu hastalık dört farklı grup olabiliyor.

Bizim bu ameliyata aldığımız hasta grubu, yaşamla veya ileriki dönemde çocuğun zekasıyla esas etkileşimde olan grup. Bu gruptaki hastaların arka taraftaki beyin sapı, solunumu sağlayan bölge olması dolayısıyla her ne kadar ameliyat yapılsa bile ameliyat öncesi ve sonrasındaki dönemde, bu bebekler solunum yetmezliğinden kaybediliyor.

Biz bebeği ameliyata aldık ve bütün işlemlerden sonra gayet başarılı bir ameliyat yapıldı. Ameliyattan sonra yoğun bakıma aldık. 6-8 saatlik bir takipten sonra bebeği makineden ayırıp kendi solunumu altında takibimizi sağladık. Bugün ameliyatın yaklaşık üçüncü, bebeğin doğumunun ise 6’ncı günündeyiz. Bebek şu an kuvöz içerisinde, vücut ısısı kontrolü, diğer beslenmeleri, solunum yönünden takibi akciğerleri daha tam gelişmediği için ona bağlı solunum sıkıntısı oluyor. Ancak şu ana kadarki takiplerimiz içerisinde sorunsuz bir şekilde devam ediyoruz. İlerleyen dönemlerde çocuk doktorunun önerilerinin ardından bebeği ailesine teslim edeceğiz."