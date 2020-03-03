Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
5 bine yakın vakanın görüldüğü Güney Kore'de koronavirüse 'Savaş' başlatıldı
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, haftalık kabine toplantısında, Daegu kenti ve Kuzey Gyeongsang eyaletindeki vakaların hızla artmasından dolayı ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "savaş" başlattığını açıkladı
5 bine yakın vakanın görüldüğü Güney Kore'de koronavirüse 'Savaş' başlatıldı
03 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Yonhap ajansının haberine göre, karantina hazırlıklarına ilaveten Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi artırma ve ekonomiyle ilgili önlemler için tüm devlet kurumlarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Moon, virüsle mücadele çerçevesinde doğrudan veya dolaylı fonlara 25 milyar dolar daha ekleyeceklerini duyurdu.

Kovid-19 salgını nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de 4 bin 812 vaka tespit edildi. 

 

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 guney kore

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.