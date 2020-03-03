5 bine yakın vakanın görüldüğü Güney Kore'de koronavirüse 'Savaş' başlatıldı

ANKARA - Yonhap ajansının haberine göre, karantina hazırlıklarına ilaveten Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi artırma ve ekonomiyle ilgili önlemler için tüm devlet kurumlarının 24 saat teyakkuz halinde olduğunu ifade eden Moon, virüsle mücadele çerçevesinde doğrudan veya dolaylı fonlara 25 milyar dolar daha ekleyeceklerini duyurdu.
Kovid-19 salgını nedeniyle 28 kişinin hayatını kaybettiği Güney Kore'de 4 bin 812 vaka tespit edildi.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA