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5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi
3 gün sürecek kongreye, Türkiye'nin farklı kentlerinden romatoloji, nefroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, nöroloji ve aile hekimliği bilim dallarından akademisyenler katılıyor
28 Şubat 2019 -
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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen "5'inci Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi" başladı.

Sabancı Kültür Merkezi'ndeki kongrenin açılışında konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, kongrenin verimli geçmesi dileğinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.

ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tamer Güneş de ERÜ Tıp Fakültesinin, 50 yıldan bu yana başta Kayseri olmak üzere özellikle çevredeki illere ve tüm Türkiye'ye sağlık hizmeti vermiş önemli eğitim kurumlarından olduğunu söyledi.

Kongreye farklı kentlerden 40'ı akademisyen olmak üzere 300 kişinin katıldığını belirten Güneş, "40 yıldan beri temel tıp eğitiminin yanı sıra pediatri, yan dal ve akademik üst düzeyde yetiştirilen meslektaşlarımız, ülke genelinde eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri alanlarında görev yapıyor. Bu çerçevede güncel bilgiler paylaşılıp, eski anıların da tazeleneceğini düşünüyorum. Kongrenin tüm katılımcılar için verimli geçmesini diliyorum." diye konuştu. 

Yakın zamanda emekli olacak ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhan Düşünsel ise hekimlik mesleği üzerine bir konuşma yaptı. 

Düşünsel, "Hekimlerin giydiği beyaz önlük, temizliği, ahlakı ve dürüstlüğü yansıtır. Bu beyaz önlüklerin saygınlıklarının azaltılmaması gerekiyor. Önce kendimiz hekimliğe saygı duymalıyız ve bu önlüğün kirletilmesine izin vermemeliyiz. Çocuk hekimliğinin diğer hekimliklerden bir farkı var. Çocuk hastalıklarının tedavisi anne ile olur. Böyle olunca çocuk hekimlerinin elinde bir de eğitim fırsatı var. Anneleri eğitme imkanını değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı. 

Kongre, "Çocuk hastalarda romatoloji konsültasyonu, kime, ne zaman" sunumuyla devam etti. 

3 gün sürecek kongreye, romatoloji, nefroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, enfeksiyon, gastroenteroloji, nöroloji ve aile hekimliği bilim dallarından akademisyenler katılıyor.

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