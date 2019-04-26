5. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresinde gündem: 'Obezitesiz Tıp'

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki kongrede yaptığı konuşmada, Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde son yıllarda hem teknik donanım hem de hizmet kalitesi anlamında önemli işler yaptıklarını, yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Hastanelerinde 2018 yılında 1 milyon 97 bin hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Karaman, bölgenin referans merkezi konumundaki hastanenin, Rize'nin yanı sıra yakın komşu iller ile Gürcistan'a da hizmet verdiğini aktardı.

Karaman, yapılan araştırmalarda gösterdiği gibi obezitenin günümüzde, önlenebilir ölümlerin sigaradan sonra gelen ikinci en önemli nedeni olduğuna dikkati çekerek, "Dünya genelinde, yetişkinlerin yüzde 39'u fazla kilolu ve yüzde 13'ü obezdir. Her ne kadar obezite özellikle yüksek gelirli ya da üst-orta gelir gurubundaki ülkelerin sorunu olsa da tahminler gelişmekte olan ülkelerde de obezitenin hızla artacağını ortaya koymaktadır." dedi.

Dünya Sağlık Örgütünün 21. yüzyılın en önemli sağlık sorununun obezite olacağını ifade ettiğini bildiren Karaman, "Obezite birçok başka sağlık sorunlarına neden olduğu gibi sağlık harcamalarında önemli bir yer tutmaktadır. Ülkemizde de son yıllarda yaşam tarzının hızla değişmesi sonucu obezite, tüm dünyada olduğu gibi halk sağlığını önemli ölçüde tehdit eden ve sıklığı giderek artan bir sorun haline gelmiştir." diye konuştu.

Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin Dursun ise tıp öğrenci kongrelerinin, çağı takip eden, son gelişmelerden ve birbirlerinden haberdar doktor ve akademisyenlerin yetişmesi için ilk adım olduğunu ifade etti.

Bu yıl beşincisini düzenledikleri kongrenin, üniversitenin bugün için sürekliliği olan kongre niteliğindeki tek bilimsel organizasyonu olduğunu belirterek, tıp öğrenci kongreleri arasında yerini sağlamlaştırdığını ve ülkenin en yoğun katılımlı ve en değerli kongreleri arasında yerini aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından kongreye destek verenlere plaket takdim edildi.

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Vali Yardımcısı Abdullah Şen, Güneysu Kaymakamı Davut Düzgün, İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete, diğer ilgililer ile öğrencilerin katıldığı kongre, 2 gün sürecek.