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53 yıl sonra elini kullanmaya başladı: 'Normal bir ele yakın işlev görecek'
İzmir'de bebekken baş ve işaret parmağı yandığı için yalnızca sol elini kullanabilen Ali Öztürk, 53 yıl sonra yapılan parmak nakliyle sağ elini kullanmaya başladı.
53 yıl sonra elini kullanmaya başladı: 'Normal bir ele yakın işlev görecek'
15 Mart 2019 - AA
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Naklin ardından yıllar sonra sağ elini kullanabilen 54 yaşındaki Ali Öztürk, kalem tutarak eşinin ismini ve ona olan sevgisini kağıda döktü.

Buca ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası emekli muhasebeci Öztürk, bir yaşındayken sobanın üzerine düştü ve sağ elinin baş ile işaret parmağı yandı.

Yakınları tarafından hastaneye götürülen Öztürk, baş parmağını tamamen kaybederken, işaret parmağı ise avucunun içine doğru yanlış kaynadığı için elini kullanamaz oldu.

Geçen yıl hayatını 50 yaşındaki Şehizer Keleş Öztürk ile birleştiren Öztürk, hayat arkadaşının isteği üzerine 3 ay önce İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve El Cerrahisi Servisine başvurdu.

Burada yapılan muayenede, Öztürk'ün parmağının yanlış pozisyonda durduğu ve gelişmediği, bu nedenle elini kullanamadığı, işaret parmağının kaslarıyla birlikte baş parmağın yerine nakledilmesi halinde hastanın sağ elini kullanabileceği tespit edildi.

Opr. Dr. Ahmet Savran ile Opr. Dr. Aziz Vatansever'in gerçekleştirdiği operasyonla, Öztürk'ün sağ işaret parmağı, baş parmağının yerine nakledildi.

Ameliyatın ardından fizik tedavi gören ve sağ elini 53 yıl sonra kullanabilen Öztürk, cisimleri tuttu, eline aldığı kalemle kağıda yazı yazdı.

 İşaret parmağından baş parmak yapıldı

Ali Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllarca kullanamadığı sağ elinin eksikliğini çok fazla hissettiğini, parmak nakliyle kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirtti.

Doktorların işaret parmağından baş parmak yapabileceklerini söyleyince çok mutlu olduğunu ifade eden Öztürk, "Mutluluğumu anlatamam. Eşim bana bu süreçte manevi olarak çok destek verdi. Ben de kalemi elime alınca onu çok sevdiğimi yazdım. Eskiden 5 parmağım vardı, nakilin ardından ise 9 parmağım oldu. Artık hayata 9 parmağım ile sarılacağım. Hayatta insanlar hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamalı." dedi.

"Normal bir ele yakın işlev görecek"

Opr. Dr. Ahmet Savran ise "Hastanın baş parmağı yaralanmaya bağlı hiç yoktu. İşaret parmağının karşı elindeki baş parmağıyla ölçüsünü aldık. İşaret parmağını baş parmak seviyesine getirdik ve nakili gerçekleştirdik. Ali beyin sağ eli, artık normal bir ele yakın işlev görecek." diye konuştu.

Opr. Dr. Aziz Vatansever ise hastalarının ilk muayene sırasında söylediği "Artık sağ elimi kullanmak istiyorum" sözünün kendisini çok etkilediğini dile getirerek şunları söyledi:

"Ameliyattan önce hastamıza avuç içindeki işaret parmağını kaybedebileceği riskini anlattık. O bize çok güvendi. Çok şükür ameliyatın ardından dolaşımla ilgili bir sıkıntı olmadı. Ali bey, planladığımız hareketleri yapabilir hale geldi. Yaptığımız ameliyat sayesinde 53 yıl sonra hastamız kullanmadığı bir elin baş parmağına sahip oldu. İlk defa sağ elle yazı yazmayı ve bir şeyler kavramaya başladı, bu bizim açımızdan memnun edici bir durum."

Öztürk'ün eşi Şehizer Keleş Öztürk de hayat arkadaşının yıllar sonra sağ elini kullanmasıyla beraber hayata daha umutlu bakmaya başladıklarını kaydederek, "Onu mutlu görünce ben de seviniyorum. Kağıda ilk olarak benim ismimi ve sevdiğini yazması mutlu etti." dedi. 

Anahtar Kelimeler:

el cerrahisi izmir katip celebi universitesi ali ozturk

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