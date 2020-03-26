6 aylık hamile kadının 'koronavirüs' feryadı

İngiltere'nin Kent şehrinde yaşayan üç çocuk annesi 39 yaşındaki Karen Mannering, karnındaki 6 aylık bebeğiyle hastane odasından yalvardı. Karen'ın hasta yatağından yaptığı yakarış dünyanın ilgisini çekerken nefes almakta zorlanan kadının tedavisine devam edildiği açıklandı.

Altı aylık hamile olan Karen Mannering, insanları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Her cümlesinde nefes almakta zorlandığı belli olan hamile kadın, yaşadıkları ile kıyaslandığında "Dışarı çıkmanıza değmez" ifadelerini kullandı.

İnglitere'nin Kent şehrinde yaşayan Karen'ın video boyunca konuşmakta güçlük çektiği gözlemlendi. Covid-19 nedeniyle zatürreye yakalanan kadın, Kent'in Margate ilçesindeki QEQM Hastanesi'nde tedavi altında.

Çektiği vdieoda kameraya bakarak konuşan Karen, "39 yaşında ve yaklaşık 26 haftalık hamileyim. Kısa süre önce korona virüsüne yakalandığımı açıkladılar. İki haftadır hastayım. Geçtiğimiz Cumartesi gününden beri hastanedeyim ve bugün Çarşamba. İki ciğerimde de zatürre var. Hem kendim hem de bebeğim için hayatta kalmaya çalışıyorum" dedi.

"Şu dönemde dışarı çıkıp kendinizin, sevdiklerinizin ya da hiç tanımadığınız insanların hayatını riske atmaya değmez. Başka zaman çıkarsınız" diye konuşan Karen, karantina altında olduğunu söylerine ekledi.

Üç çocuk annesi olan Karen, acımasız virüs nedeniyle karantinada olduğunu, ailesinden ayrı kaldığnıı ve çocuklarını özlediğini belirtti. Gözyaşlarına engel olmaya çalışan kadın, "Evde beni bekleyen üç çocuğum ve bir eşim var. Onları göremiyorum. Hastalığı nereden kaptığımı bilmiyorum ama çok hastayım" dedi.

Karen, virüse yakalanmadan önce Canterbury'deki Sturry Caddesi üzerinde bulunan bir güzellik merkezinde çalışıyordu. Güzellik salonunun müşterileri, Karen hastalandıktan sonra uyarıldı ve virüsle ilgili bilgilendirildi. Yapılan açıklamada, "Tüm müşterilerimizin dikkatine. Bir çalışanımıza covid-19 teşhisi konduğunu üzülerek bildirmek istiyoruz. Lütfen siz de korona virüsüne dait herhangi bir belirti fakr ederseniz, gerekli sağlık kuruluşlarına başvurun" denildi.

Hamile kadınlar, korona virüsü konusunda riskli grupta sayılıyor. Bu sebeple de sağlıklarına özellikle dikkat etmeleri; tedavi ve gözlem altında tutulmaları gerekiyor. Uzmanlar, hamile kadınlara doktor kontrollerini aksatmamaları ancak sosyal mesafelerini korumaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

İngiltere'nin sadece Kent şehrinde korona virüse yakalanan kişi sayısının 91 olduğu açıklanmıştı. Ülke çapında covid-19 teşhisi konmuş kişi sayısı ise son gelen haberlere göre 9 bin 640 olarak kayıtlara geçti. Hayatını kaybeden kişi sayısı 467 olarak açıklanırken, iyileşen kişi sayısı 140 olarak kayıtlara geçti.