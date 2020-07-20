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6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi, Polis intihardan şüphe ediyor
Antalya’da tıbbi mikrobiyoloji uzmanı Filiz K. (45), misafirliğe gittiği bir akrabasının 6’ncı kattaki evinin balkondan düşerek yaşamını yitirdi. Polisin intihar ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.
6. kattan düşen doktor feci şekilde can verdi, Polis intihardan şüphe ediyor
20 Temmuz 2020 10:40 - DHA
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meltem Bulvarı Batıkent Sitesi’nde meydana geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tıbbi mikrobiyoloji uzmanı olarak çalışan Filiz K., sitedeki apartmanın 6’ncı katında oturan akrabası Suna Pekiner’e misafirliğe geldi. Suna Pekiner’den su istedikten sonra balkona çıkan Filiz K., henüz bilinmeyen nedenle aşağı düştü. Filiz K.’nin düştüğünü görenler 112’yi ararken, sitede oturan bir doktor da kadına müdahale etti.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, kalbi duran Filiz K.’ye kalp masajı yaptı. Ardından çalıştığı hastanenin Acil Servisi’ne götürülen Filiz K., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Filiz K.’nin akrabası Suna Pekiner, yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Filiz K.’nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri, Filiz K.’nin düştüğü yerde inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, intihar ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

doktor intihar 6 kattan dustu tibbi mikrobiyoloji uzmani

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3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
20.07.2020 12:16:23
Artık 6. KAT ibaresini görünce gene kim düştü sorusu kafada şekillenmeye başladı. Komplo teorisyenlerinin fikirlerini dinlemeyi isterdim.
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