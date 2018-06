6 kuleli sağlık kampüsü ile Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü

MEDİMAGAZİN-Şehir hastaneleri konularında son günlerde çıkan haberlere istinaden, bu hastanelerin Sağlık Bakanlığına ait olduğunu ifade eden Gümüş, yeni yapılanmalarda hastanın hastanelere alışma süreci olduğunu ve bu hastanelerin kısa sürede tam donanımı ile hasta memnuniyetini karşılayacağının altını çizdi.

Hastane içerisindeki navigasyon sistemi ile hastaların ulaşacakları birimi kolayca bulabileceğini söyleyen Gümüş, büyük hastane olarak nitelendirilmesinin yıllar içinde geçici bir söylem olacağını ifade etti. Diğer hastanelerden nitelikli birimleri de entegre hastaneye katacaklarını açıklayan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı, şehir hastanelerinin parasız ve sağlık turizmini geliştirecek hastaneler olduğunu ifade etti.



Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş Samsun’da yaşanan doktora şiddet olayına değinerek; sağlıkta şiddeti önlemek için savcıların, hakimlerin bu husus üzerinde özenle durması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Gümüş, konunun takipçisi olduklarını ve sağlıkta şiddeti önlemek için en agresif yaptırımların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’nin sağlık alanındaki en büyük kamu-özel işbirliği projesi Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü’nün 2018 yılında tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu-özel işbirliğiyle hayata geçireceği Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, Avrupa’nın en büyük sağlık kampüsü. 1 milyon 312 bin metrekare kapalı alanı ile tek seferde inşa edilen dünyanın en büyük hastanesi olma özelliğini taşıyor. 3 bin 704 yataklı Bilkent Entegre Sağlık Kampüsünde, dev projede sona yaklaşıldı. Yatak kapasitesi branşlara göre farklı dağılım gösterecek. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü'nde Genel, Kalp Damar, Nöroloji, Ortopedi, Kadın ve Doğum ve Çocuk, Onkoloji olmak üzere 6 kule var. Ayrıca Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile Yüksek Güvenlikli Adlı Psikiyatri Hastanesi de kampüs içinde yer alıyor.

En ileri teknoloji kullanılacak

Binalar otomasyon sistemiyle donatılacak. Kampüsteki hastaneler en ileri teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatılacak. Kampüste, 1.077 adet tek kişilik oda, 622 adet çift kişilik oda yer alacak. Her odanın tuvaleti, banyosu ayrı olacak, her odada televizyon, buzdolabı, refakatçiler için yatak olabilen ayrı oturma grubu yer alacak. Türkiye'nin en özellikli ameliyatları burada olacak. Yüksek hijyen seviyesinde şartlandırılmış, uluslararası standartlarda donanıma sahip ameliyathane sayısı 131. Her branştan 1.011 poliklinikte hasta parametrelerinin en yüksek seviyede takip ve ölçümüne olanak sağlayan yoğun bakım ünitesi ise 700 yatak kapasitesine sahip. Kemoterapi ünitesi 127 koltukla, diyaliz merkezi 38 yatakla, iyıt tedavi servisi 10 yatakla hizmet verecek. En modern teknolojilerle donatılan 7.400 metrekare alan üzerine kurulu laboratuvarlarda ve 17.500 metrekare alan üzerine kurulu görüntüleme hizmetleri alanlarında aynı anda yüzlerce tıbbi test ve görüntüleme işlemi yapılabilecek.

Rakamlarla sağlık kampüsü

* Genel Hastane Binası: 562 yatak

* Kalp ve Damar Hastanesi Binası: 441 yatak

* Nöroloji Hastanesi Binası: 506 yatak

* Çocuk Hastanesi Binası: 599 yatak

* Kadın Doğum Hastanesi Binası:542 yatak

* Onkoloji Hastanesi Binası: 588 yatak

* Ana Hastane Binası: 66 yatak

* Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Binası:300 yatak

* Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi Binası: 100 yatak

* Medikal Gözlem Kliniği: 100 yatak

* Sterilizasyon Hizmetleri alanı: 9.200 m²

* Otopark kapasitesi: 6.918 araç

* Çamaşırhane alanı: 1.600 m²

* Yemekhane alanı: 2.500 m²

* Radyoloji/Nükleer Tıp/Radyoterapi Cihaz Parkı Toplamı: 143 Cihaz