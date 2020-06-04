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600'den fazla hemşire, pandemi nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle hayatını kaybetti
600'den fazla hemşire, pandemi nedeniyle hayatını kaybetti
04 Haziran 2020 09:02 - DHA
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ABD'de Johns Hopkins Üniversitesi Sistem Bilimi ve Mühendisliği Merkezi tarafından yapılan açıklamada, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında 6.4 milyondan fazla kişide virüs tespit edildi. Açıklamada, dünyada bazı ülkelerin salgınla ilgili vaka ve ölümlerin gizlediğine dair şüphelerin olduğu ve gerçek sayıların daha yüksek olduğuna inanıldığı belirtildi. Covid-19 salgından en çok etkilenen ülke konumunda olan ABD'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 108 bin 567'ye yükseldi. Ülkede toplam vaka sayısı ise 1 milyon 890 bin 169'a ulaştı.

Dünya çapında 600'den fazla hemşire virüs nedeniyle öldü

Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin yaptığı açıklamada, dünya çapında 600'den fazla hemşirenin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Dünya çapında 230 binden fazla sağlık çalışanının salgının başlangıcından bu yana yeni ile sözleşme imzalayarak sağlık sitemine katıldığı aktarıldı. Vaka sayısının ortalama yüzde 7'sini sağlık çalışanlarının oluşturduğu ifade edildi.

Dünyada 20 milyon üye ile 130'dan fazla ulusal hemşirelik derneklerini temsil eden Uluslararası Hemşireler Konseyi raporun derneklerden gelen verilere, resmi rakamlara ve sınırlı sayıda ülkeden medya raporlarına dayandığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

hemsire covid-19

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