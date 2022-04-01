MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü dün yaptığı duyuru ile 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesini açıkladı.

65 yaş üstü hekimler Bakanlığın talebine ilgi göstermedi. Bakanlığın duyurduğu 66 münhal kadrodan yalnızca 21 kişinin yerleşenler listesinden yer alması dikkat çekti.

Buna göre, Bakanlık tarafından 65-72 yaşın yeniden ataması için 51'i tabip, 15’i uzman tabip, olmak üzere toplamda 66 münhal kadro açıldı. Açılan kadrolara ise 11'i tabip, 10'u uzman tabip olmak üzere yalnızca 21 kişi yerleşti.