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65 yaş üstü hekimler Bakanlığın talebine ilgi göstermedi
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesini yayımladı. Bakanlığın duyurduğu 66 münhal kadroya yalnızca 21 kişinin yerleşti
65 yaş üstü hekimler Bakanlığın talebine ilgi göstermedi
01 Nisan 2022 16:25 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü dün yaptığı duyuru ile 2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesini açıkladı.

65 yaş üstü hekimler Bakanlığın talebine ilgi göstermedi. Bakanlığın duyurduğu 66 münhal kadrodan yalnızca 21 kişinin yerleşenler listesinden yer alması dikkat çekti.

2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası sonucu yerleşenler listesi açıklandı

Buna göre, Bakanlık tarafından 65-72 yaşın yeniden ataması için 51'i tabip, 15’i uzman tabip, olmak üzere toplamda 66 münhal kadro açıldı. Açılan kadrolara ise 11'i tabip, 10'u uzman tabip olmak üzere  yalnızca 21 kişi yerleşti.

Anahtar Kelimeler:

65-72 yas saglik bakanligi yeniden atama kurasi

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