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65 yaşındaki doktor son yolculuğuna uğurlandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşamını yitiren 65 yaşındaki doktor Ali Fetholmaz, son yolculuğuna uğurlandı
65 yaşındaki doktor son yolculuğuna uğurlandı
08 Nisan 2019 - AA
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fetholmaz için Tarsus Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. 

Fetholmaz'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Törene, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan ve Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli ve sağlık personelleri katıldı.

Anahtar Kelimeler:

doktor ali fetholmaz tarsus

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0
1) abdussemet (dr)
09.04.2019 10:32:20
Allah cc.Yakınlarına sabır versin
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3
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
09.04.2019 08:51:45
Allah rahmet eylesin. 65 yaşına kadar çalışacaksak bu şartlardan daha iyi durumda çalışmamızı nasip etsin .
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