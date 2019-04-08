65 yaşındaki doktor son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fetholmaz için Tarsus Şehir Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi.
Fetholmaz'ın naaşı öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Törene, Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, CHP'den Tarsus Belediye Başkanı seçilen Haluk Bozdoğan ve Tarsus İlçe Sağlık Müdürü Füsun Kaleli ve sağlık personelleri katıldı.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
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|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
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|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
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|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
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