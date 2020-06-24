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6'ncı kattan atlayan 30 yaşındaki Yeter hemşire, hayatını kaybetti
Kayseri'de, 8 katlı apartmanın 6'ncı katından atlayan hemşire Yeter A. (30) hayatını kaybetti.
6'ncı kattan atlayan 30 yaşındaki Yeter hemşire, hayatını kaybetti
24 Haziran 2020 09:40 - DHA
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Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Yeter A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle evinin oturma odasındaki pencereden atladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeter A'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter A.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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hemsire yeter hemsire pencereden atladi 6nci kattan atladi

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1) bozeren (nş uz dr)
24.06.2020 10:25:21
Allah taksiratını affetsin, rahmetiyle muamele etsin. sabır ve başsağlığı dilerim.
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