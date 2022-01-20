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7 aylık hamile fizyoterapistin ölümüne neden olmuştu: İyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası aldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında 6 yıl önceki kazada, beton parçasının karşı yöndeki araca isabet etmesi sonucu, araçta eşiyle bulunan fizyoterapist Hülya Erşah Gençer'in karnındaki 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetmesiyle ilgili davada karar çıktı. Mahkeme, karşı şeritte otomobili bariyere çarpan sürücü Cahit Arda Arsal'a, "Taksirle ölüme neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak ancak iyi hal indirimi uygulayarak, 5 yıl hapis cezası verdi.
7 aylık hamile fizyoterapistin ölümüne neden olmuştu: İyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası aldı
20 Ocak 2022 17:14 - DHA Özden ATİK
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Kaza, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde 10 Ocak 2016 tarihinde meydana geldi. Köprü gişeleri geçtikten sonra karşı şeritte meydana gelen kaza sonrası Cahit Arda Arsal'ın kullandığı otomobilin bariyerlere çarpması sonucu kopan yaklaşık 25 kiloluk beton parçası karşı şeritte ilerleyen Ümit Gençer'in ön koltukta oturan 7 aylık hamile eşi Hülya Gençer'e isabet etti. Hülya Gençer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Sürücü tutuksuz yargılandı

Sürücü Cahit Arda Arsal da kazaya sebebiyet verdiği için 2 gün sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Hazırlanan iddianamede, Cahit Arda Arsal'ın otomobilini hızlı ve tehlike yaratacak şekilde kullandığı, kontrolsüz şerit değiştirerek Gencer'in ölümüne neden olmasında "Bilinçli taksir" halinin bulunduğu kaydedildi. Savcılık, "Bilinçli taksir"le Gencer'in ölümüne neden olan Arsal için 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istedi. İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Cahit Arda Arsal ve şikayetçiler gelmedi. Tarafları avukatları temsil etti.

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"Birden fazla kural ihlali yapmıştır, tutuklansın"

Duruşmada söz alan şikayetçilerin avukatı Seyit Kaplan, "Sanık, tüm aşamalarda önüne bir TIR çıktığı için şerit değiştirdiği yönünde yalan söylemektedir. Ayrıca yargılama aşamasında, sanığın tanık olan taksiciye ifadesini değiştirmesi yönünde baskı yaptığına dair tespitler dosyada mevcuttur. Olayda sanık birden fazla kural ihlali yaparak olası kast ile hareket etmiştir. Bu nedenle dosyanın geçirdiği aşamalar ve yargılamanın uzama süreci ve kusur durumu dikkate alınarak olası kast hükümlerinin uygulanması, ayrıca ölenin 7 aylık hamile olması nedeniyle asgari hadden uzaklaşılarak cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep ediyoruz" dedi.

"Kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir"

Savunma yapan sanık avukatı Nazlı Kara Akçay ise olayda olası kast ya da bilinçli taksir olmadığını belirterek, "Müvekkil, şerit değiştirme yasağı olmayan yolda kurallara uygun şekilde şerit değiştirmiştir. Kendisine arkadan çarpan araç nedeniyle kendi aracının kontrolünü kaybettiğini, bu nedenle bariyerlere çarptığını savunmuştur. Bu durumda bariyerlere çarpması eylemiyle kopan taşın ölen tarafa isabet etmesi sonucu arasında illiyet bağı yoktur. Çünkü müvekkilin çarpma aşamasında başvurabileceği etkin bir tedbir mevcut değildir. Müvekkilin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

İyi hal indirimiyle 5 yıl hapis cezası verildi

Mahkeme, sanık Arsal'ın "Taksirle  bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak önce 6 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın sabıkasız oluşunu ve yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak cezayı 5 yıl hapse indirdi. Mahkeme karar kesinleştikten sonra sanığın sürücü belgesinin de 3 yıl süreliğine geri alınmasına hükmetti.

Anahtar Kelimeler:

fizyoterapist dava kaza hamile hulya ersah gencer

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