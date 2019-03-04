7 yıldır beklenen değişiklik: Performans sistemi Mart ayında değişecek!

MEDİMAGAZİN-Sağlık sisteminde hekimler için performans sistemi öncelikli konuların en başında yer alıyor. 2006 yılında başlayan performans sistemiyle ilgili önemli eleştiriler getirilirken yaklaşık 6 yıldır performans sisteminin değişeceği Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından ifade ediliyordu.

Nisan 2012 yılında Sağlık bakanı Recep Akdağ performans sisteminin değişeceğini ifade etmiş ancak değişiklik gerçekleşmemişti. Yine hem 2014 hem de 2015 yılında Medimagazine Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Performans sisteminin değişeceği açıklanmış ancak yapılmamıştı.

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın göreve gelmesiyle yine performans sistemiyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Medimagazin’İn edindiği bilgilere göre son değişiklikler tamamlandı. Bu hafta Sağlık Bakanının onayına sunulacak olan Performans Yönetmeliğindeki değişikliklerin Mart ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

Nasıl değişiklikler olacak?

Sağlık Bakanı Fahfrettin Koca 20 Şubatta Medimagazin’in sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

“ Performansla ilgili bir uygulamamız var. Yıllardan beri devam eden, sağlık sistemimizin de önemli bir unsuru olarak devam eden. Performans sistemini yeni dönemde özellikle hasta memnuniyeti odaklı ve daha çok yapılan müdahalenin niteliğini de göz önüne alan, özellikli işlemlerin daha önemsendiği, kullanılan malzeme, ilaç ve istenen tetkik dahil olmak üzere pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı bir yeni yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi.