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7 yıldır beklenen değişiklik: Performans sistemi Mart ayında değişecek!
Uzun zamandır değişmesi beklenen Performans sisteminin Mart ayında değişmesi bekleniyor
7 yıldır beklenen değişiklik: Performans sistemi Mart ayında değişecek!
04 Mart 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Sağlık sisteminde hekimler için performans sistemi öncelikli konuların en başında yer alıyor. 2006 yılında başlayan performans sistemiyle ilgili önemli eleştiriler getirilirken yaklaşık 6 yıldır performans sisteminin değişeceği Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından ifade ediliyordu.

 

Nisan 2012 yılında Sağlık bakanı Recep Akdağ performans sisteminin değişeceğini ifade etmiş ancak değişiklik gerçekleşmemişti.  Yine hem 2014 hem de 2015 yılında Medimagazine Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından Performans sisteminin değişeceği açıklanmış ancak yapılmamıştı.

 

Diğer taraftan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın göreve gelmesiyle yine performans sistemiyle ilgili çalışmalar başlamıştı. Medimagazin’İn edindiği bilgilere göre son değişiklikler tamamlandı. Bu hafta Sağlık Bakanının onayına sunulacak olan Performans Yönetmeliğindeki değişikliklerin Mart ayı içerisinde yayınlanması bekleniyor.

 

Nasıl değişiklikler olacak?

Sağlık Bakanı Fahfrettin Koca 20 Şubatta Medimagazin’in sorusu üzerine şu yanıtı vermişti:

“ Performansla ilgili bir uygulamamız var. Yıllardan beri devam eden, sağlık sistemimizin de önemli bir unsuru olarak devam eden. Performans sistemini yeni dönemde özellikle hasta memnuniyeti odaklı ve daha çok yapılan müdahalenin niteliğini de göz önüne alan, özellikli işlemlerin daha önemsendiği, kullanılan malzeme, ilaç ve istenen tetkik dahil olmak üzere pozitif ve negatif performans olarak yansıdığı bir yeni yaklaşımdan bahsediyoruz” dedi.

Anahtar Kelimeler:

performans sistemi

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People
16
1) Serdar (Üzgün. Dr)
04.03.2019 17:40:59
Kendi kurumundan örnek vereyim (burdur Devlet hastanesi) 25000 eline geçen patoloji,cildiye,pediatri 9000 eline geçen acil de yatan beyin cerrahi bu sistem duzelirse inanırım yoksa Faso fiso
People
37
2) emrah ulubaytar (general surgeon)
04.03.2019 17:37:20
hekim olarak,
hekim dışı sağlık çalışanlarının ek ödemesi konusunda haksızlığın giderilmesi, bunu sağlarken senelerdir sabit kalan sgk ödemelerinin arttırılarak sağlanması taraftarıyım. bunu samimiyetle belirtiyorum. bu adeletsizliğin giderilmesi gerekir.
hasta odaklı performans sistemine karşıyım. Çünkü hasta hastalığı iyileştiği zaman Allahtan, iyileşmediği zaman doktordan olduğuna inanacaktır. dolayısıyla duygusal düşünecektir. hastaya müşteri gözüyle bakmak da doğru değildir. iyileşmediği zaman hekime bunu bağlayabilir fakat hastalığın seyri zaten kötüdür. bizim insanımız bu ince ayarı yakalamayabilir.
People
13
3) Dr.ömer eyüpoğlu (Doktor)
04.03.2019 17:01:47
Bu güne kadar sayısal performans esas alındı.kalite önemsenmedi.yani 2 dakikada hasta muayene eden 10 dakikada hasta muayene edenden üstün tutuldu.
Ayrıca sağlik kurulu daimi üyelerine imza attiklari raporlardan ötürü puan verilmiyor.oysaki hem riskli bir iş hemde hekimin vaktinin karşiliği yoktur.
People
20
4) hüd hüd kuşu (MD)
04.03.2019 16:30:32
Yeni performans sistemi tarif edilirken dikkatimi çeken "hasta memnuniyeti odaklı" olması. Örneğin her işlem sonrası hastadan sizi 10 üzerinden puanlaması istenirse ve 5 aldığınız bir ameliyattan performanstan almanız gerekenin %50'sini alırsanız ne olacak?
People
38
5) se (uzman dr)
04.03.2019 15:32:27
Anlaşılan yine bize hüsran. Söylenmesi gereken pozitif performans, zaten yıllardır negatif performans adı altında çalışana para verilmiyor, emeğimiz başka yerlere dağıtılıyor. Negatif performans uygulaması, hastane döner dağıtamıyor diyen bunun yanında aldıkları ücret hiç değişmeyen yöneticilere olmalı.
People
17
6) ALİ YALÇIN (UZ DR)
04.03.2019 15:22:06
yeni sistemden vazgeçmesini mi talep etseydik acep ? Dimyata pirince giderken,...
People
71
7) sag mem (sag mem)
04.03.2019 15:20:05
kamuda en düşük maaşı hemşiresi saglık memuru alıyor ayıptır günahtır bir polis 5800tl 6500 tl arasında bir astsubay 7500tl ile 8000tl arasında bir öğretmen 5000tl ile 6000tl arasında bir vaiz 5500 tl bir zabıta eri bir itfaie eri 4900 tl yeni işe başlamış bir bekçi 4300 tl alırken biz sağlıkçılar 10 yıllık çalışan her sey dahil 4100 tl alıyoruz. gidin maliyeden isteyin görün bodroları bakın adamlar terör tazminatı ,görev tazmitanı ek ders gezici parası diye ek gelir ek ödemeleri var. bizlerinde yıllardır ödenmeyen döner sermayeleri var alamadığımız.emsal dediğimiz memurlar bizlerin maaşını ikiye katladılar bu durumu yetkililere bildirin ne gerekiyorsa yapın yapalım....
People
56
8) hastaperest (op.dr.)
04.03.2019 14:43:39
HASTA DOKTORDAN ÜSTÜN DEĞİLDİR
DOKTOR HASTADAN ÜSTÜN DEĞİLDİR

HASTADAN HAKSIZ KAZANÇ ELDE EDİLMESİN
DOKTORU HAK ETTİĞİ KAZANÇ GASP EDİLMESİN

HASTANIN MENFAATİ DOKTORUNKİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR
DOKTRORUN MENFAATİ HASTANINKİNDEN ÜSTÜN DEĞİLDİR

HASTANIN SAĞLIĞI DÜZELSİN
DOKTORUN SAĞLIĞI HASTAYI İYİLEŞTİRMEK İÇİN BOZULMASIN

HASTA VE SGK PARA VERMEK İSTEMİYOR
DOKTOR KİMSEDEN PARA ALAMIYOR

HASTA İYİLEŞSİN
DEVLET HAKKI NEYSE KESMEDEN MASRAF YAPSIN ( GÖREVİ )
DOKTOR KAZANSIN
HASTANE PATRONU KAZANSIN

HASTA EMEKLİLİĞİNİ SIHHATLİ GEÇİRSİN
DOKTORUN MAAŞI DÜŞÜK GÖSTERİLMESİN Kİ EMEKLİLİĞİNDE RAHAT ETSİN

HASTANIN BEYNİ DEĞERLİDİR
DOKTORUN BEYNİ BEDAVA DEĞİLDİR

HASTANIN VUCUDU DEĞERLİDİR, GÜÇLENSİN
DOKTORUN VUCUDU IRGAT DEĞİLDİR, BEYGİR GİBİ İŞ YÜKLENMESİN

DÜN İSTEDİĞİM HALDE FİŞ VERMEYEN BİR ESNAFI ZABITAYA ŞİKAYET ETTİM VE ŞİKAYETİMİ ALMAMAK İÇİN KENDİLERİNİ PARÇALADILAR.

DOKTORU ŞİKAYET EDİNCE ,SARI ZARF IŞIK HIZINDA, BİMER,CİMER,TBMM, OMBUDSMAN... ŞEKLİNDE ŞAKIR ŞAKIR YAĞDIRILMAKTA...

HASTA HAKLARI ANAYASAYA AYKIRI BİR YÖNETMELİKTİR, KANUNİ TEMELİ YOKSUNDUR VE TTB BUNU GÖRMÜYOR, AVUKAT ORDUSU BOŞUNA MAAŞ ALMAKTA

DOKTOR MECBURCU DEĞİLDİR, ÖZGÜRDÜR

People
43
9) hemşire (saglık mem)
04.03.2019 14:39:49
.kamuda en düşük maaşı hemşiresi saglık memuru alıyor ayıptır günahtır bir polis 5800tl 6500 tl arasında bir astsubay 7500tl ile 8000tl arasında bir öğretmen 5000tl ile 6000tl arasında bir vaiz 5500 tl bir zabıta eri bir itfaie eri 4900 tl yeni işe başlamış bir bekçi 4300 tl alırken biz sağlıkçılar 10 yıllık çalışan her sey dahil 4100 tl alıyoruz. gidin maliyeden isteyin görün bodroları bakın adamlar terör tazminatı ,görev tazmitanı ek ders gezici parası diye ek gelir ek ödemeleri var. bizlerinde yıllardır ödenmeyen döner sermayeleri var alamadığımız.emsal dediğimiz memurlar bizlerin maaşını ikiye katladılar bu durumu yetkililere bildirin ne gerekiyorsa yapın yapalım....
People
57
10) sag mem (sag mem)
04.03.2019 14:20:21
16 yıldır tüm kurumlara iyileştirme yapıldı yakın zamanda askerlere 400 tl ile 900 tl zam yapıldı,polisler 5800,6500 tl maaş alıyorlar öğretmenler 5500 tl,vaiz 5000 tl,zabıta 4800 tl ,yeni bekçi olmuş biri 4300 tl,bir astsubay 7500 tl alıyor emsallarimizden çok gerilere düştük bunları açıklayın.bir sağlıkçı olarak 4100 tl alıyorum herşey dahil. 16 yıllık çalışanım.hastanede çalışan hemşirelerin ,sağlık memurlarının canı çıkıyor hasta altı temizliği hasta banyosu enfeksiyonu bulaşıcı hastalığı tedavileri vb vb 20 yıldır sağlık çalışanlarına hiç bir iyileştirme yapılmadı bütün mennuniyet sağlık alanında olmasına rağmen devlete trilyonlar kazandırmalarına rağmen ne hafta sonu ne bayram tatili ne resmi tatiller ne yaz tatili ne kış tatili 24 saat görev yapan bizleri devletimiz ne zaman görecek imkanımız olsa bir dk bile bu mesleği yapmayız o zaman bu hastalar ne olur herşeyin başı sağlıktır bizler tedavi eden şifa dağıtan elleriz hasta ile hasta yakını ile birebir ilgilenen kişileriz. hiçbir zaman hiç bu kadar yok sayılmamış hiç yerine koyulmamıştık hiçbir değerimiz kalmamıştır itibarımız sıfır olmuştur.diğer kurumlara geç mis gibi masa başında tertemiz çalışmak var yakında ne bir hemşire nede sağlık memurlarını bulamıyacaklar böyle giderse küsmüs bir sağlık çalışanı verimli olamaz hastane çalışanlarına bir an önce zam yapılmalıdır sıfır olan döner sermayeleri tekrar düzenlenmelidir.bu şekilde hastanelerden sağlık müdürlüklerine halk sağlıklarına toplum sağlıklarına kısaca masa başı yerlere kaçışın önüne geçilmelidir personel bu şekilde hastanelerde çalıştırılmaya teşvik edilmelidir Bir an önce bir düzenleme yapılmalı maaşlara seyyanen zam ,döner sermaye yönetmenliği değiştirilmeli,ek göstergeler 3600 çıkarılmalı ,yıpranma payı verilmellidir.sabit ek ödemelerin emekliğe yansıtılmalıdır doktorlara yapıldı ve emekli maaşlarına zam yapıldı. bu maaşlar kabul edilemez olacak iş değildir sağlık çalışanları bir gün greve giderse iş bırakırsa kimse ne oluyor demesin
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