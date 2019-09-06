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73 yaşında ikiz sahibi oldu... 82 yaşındaki eşi bir gün sonra inme geçirdi
Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinde 73 yaşındaki bir kadın tüp bebek tedavisiyle ikiz bebekler dünyaya getirdi. 82 yaşındaki baba, doğumdan bir gün sonra inme geçirerek hastaneye kaldırıldı.
73 yaşında ikiz sahibi oldu... 82 yaşındaki eşi bir gün sonra inme geçirdi

FOTOĞRAF: DHA

06 Eylül 2019 - BBC
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HİNDİSTAN - Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Mangayamma Yaramati adlı kadın, kocasıyla birlikte hep bebek sahibi olmak istediklerini fakat yıllarca hamile kalamadığını söyledi.

Kocası Sitarama Rajarao "İnanılmaz derecede mutluyuz" dedi.

'Köyde bana 'çocuksuz hanım' diye isim taktılar'
Rajarao, karısının tüp bebek tedavisine başladıktan iki ay sonra hamile kaldığını belirtti.

Mangayamma Yaramati ise "Anne olmadığın için, beni köyümüzde hep dışladılar. Bana 'çocuksuz hanım' diye isim takmışlardı. Çok denedik, çok doktorlara gittik. Hayatımın en önemli anı" dedi.

2016'da yine Hindistan'da Daljinder Kaur adlı yetmişli yaşlarındaki bir kadın, bir oğlan çocuğu dünyaya getirmişti.

Anahtar Kelimeler:

ikiz bebek mangayamma yaramati

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7
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
06.09.2019 16:46:48
Gerçek manada anne -babalık yapamayacak durumdayken, sırf bir inat için bebek sahibi olup onu ortada bırakmak bana insancıl gelmedi. Evlat edinerek bir çocuğu sevindirmek, Nirvanaya tırmanmaya yardımcı olmaz mıydı ?
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