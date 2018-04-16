76 yaşındaki hastaya aynı anda 4 ameliyat birden yapıldı

Gaziantep’te yaşayan 76 yaşındaki İsmail Pişkin, Karın ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı ve kanlı idrar şikayeti ile Özel Gaziantep Anka Hastanesine başvurdu. Hastanede yapılan tahlil tetkikler ve görüntüleme yöntemleri sonucu Pişkin’in sol böbreğinde 10 santimlik tümör, safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma, göbek ve sağ kasığında fıtık tespit edildi. Hemen ameliyata alınması yönünde karar verilerek, durumu hastaya anlatıldı. Yaşı nedeniyle riskli görülen ameliyat nedeniyle hasta ve yakınlarının onayı ile İsmail Pişkin, ameliyata alındı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala ve Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik tarafından aynı anda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonla sağlığına kavuştu. 4 saat süren operasyonun ardından yeniden ayağa kalkan İsmail Pişkin, hastaneye ve doktorlara teşekkür ederek, "Çok acı çekiyordum. Şu ana kadar başvurduğum hastaneler yaşımdan dolayı ameliyat olmamın riskli olduğunu söyleyerek, beni ameliyat etmediler. Ağrılarım dayanılmaz bir hal almıştı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi benim yeniden doğmamı sağladı. Aynı anda yapılan ameliyatlarla tüm sıkıntılarımdan kurtuldum. Üstelik ameliyatın hemen ertesi günü ayağa kalktım, yemeğimi yiyebildim. Ağrım, sızım kalmadı. Beni ameliyat eden doktorlara ve benimle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür ederim” ifadelerinde bulundu.

Riskli operasyonlarda deneyim önemli

Yapılan cerrahi müdahale hakkında bilgi veren Üroloji Uzmanı Op. Dr. Hilmi Çelik, benzeri riskli operasyonların deneyim gerektirdiğini vurgulayarak, "Şu ana kadar yaşı dolayısıyla ameliyatı riskli görüldüğü için hastaya müdahale edilmemiş. Yaptığımız tetkikler sonucu tümörün hastamızın sol böbreğini tamamen kapladığını gördük. Aynı zamanda safra kesesinde taş ve buna bağlı iltihaplanma, göbek ve sağ kasığında fıtık tespit ettik. Hastamızın yaşamını sürdürebilmesi için acil müdahale etmemiz gerekti. Vakit kaybetmeden hastayı operasyona aldık. Hastamızın böbreğindeki kitle böbreğinden daha büyüktü. Başarılı bir operasyon gerçekleştirdik ve hastamızın böbreğindeki yaklaşık 10 cm’lik tümörü aldık. Hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonra hastamız çok daha güzel yaşayacaktır" dedi.

Göbek ve kasık fıtığından da kurtuldu

Gerçekleştirilen operasyonla hastanın safra kesesi iltihabı ile göbek ve kasığında bulunan fıtıklardan kurtarıldığını anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala ise "Hastamız ciddi sağlık problemleri yaşıyordu. Yaşına rağmen riskli, ama başarılı bir ameliyat gerçekleştirdik. Tedavi edilmediğinde safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra kesesi patlaması gibi ciddi, bazen hayatı tehdit eden tehlikeli komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle önemsenmesi gereken bir durum. Hastamız ameliyatın ardından kısa sürede toparlandı. Bundan sonra sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürebilir” şeklinde konuştu.

Hasta taburcu edildi

Aynı anda yapılan 4 ameliyatın ardından hızla sağlığına kavuşan İsmail Pişkin, bir gün sonra ayağa kalkıp, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını görmeye başladı.

Pişkin 2 gün süren tedavinin ardından taburcu edilerek, evine gönderildi.