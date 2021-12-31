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8 doktor aynı ameliyathanede: Beyin ameliyatı sırasında doğum yaptırdılar
İtalya'da yaşayan bir kadın, hamileyken baş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyninde bir lezyon olduğunu öğrendi. Beynindeki lezyonun alınması için ameliyata giren kadın, aynı anda bebeğini dünyaya getirdi.
8 doktor aynı ameliyathanede: Beyin ameliyatı sırasında doğum yaptırdılar
31 Aralık 2021 13:58 - Sputnik News
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İtalya'da yaşayan 33 yaşındaki Portekizli Teresa Sgro, 7 aylık hamileyken yoğun baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkikler sonucu beyninde lezyon oluştuğu tespit edilen kadın, beynindeki bir dokunun zedelenmiş olabileceği ihtimali nedeniyle operasyona girmek zorunda kaldı.

Molinette'deki hastanede görev yapan doktorlar, kadına bebeğinin böyle bir operasyondan sağ çıkamayabileceğini söyledi. Bunun üzerine Teresa, bebeğini sezaryen yöntemiyle erken dünyaya getirmeye karar verdi.

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Nöroloji birimindeki ameliyathanenin yarısı, Teresa'nın geçireceği operasyon için doğumhaneye çevrildi. Biri beyindeki hasarın giderilmesi için, diğeri ise bebeği sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek için mücadele eden iki gruba ayrılmış toplam 8 doktor Teresa'nın operasyonunu gerçekleştirdi.

Bebek Alma'nın başarıyla doğması ve küveze alınmasından birkaç saat sonra anne Teresa'nın beyin ameliyatı da nihayete erdi. Anestezinin etkisiyle bir süre konuşamayacağı yada olanları hatırlamayabileceği beklenen anne Terasa'nın kendine geldikten sonra sorduğu ilk şey bebeği oldu. Eşine bebeğini görmek istediğini söyleyen anne, bebeğinin sağlıklı olduğunu görmesi için bebek bakım ünitesine götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

italya bebek dogum beyin ameliyati operasyon

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