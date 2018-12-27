Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 8 üniversiteye yeni rektör atandı.
Buna göre;
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. İlter Tuş,
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Sami Özgül,
Harran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik,
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul,
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.
Vakıf üniversitelerinde ise;
Fatih Sultan Mehmed Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Muhammed Fatih Andı,
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kerim Güney,
Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Can Çoğun atandı.
|İlan Tarihi
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|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA