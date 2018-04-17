SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
80.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası Sonuçları
Sağlık Bakanlığı 80.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası Sonuçlarını açıkladı
80.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası Sonuçları
17 Nisan 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anahtar Kelimeler:

devlet hizmeti yukumlulugu mazeret kurasi es durumu kura sonuclari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Mazeret kurası eş durumu kura sonuçlarıaselsan tuseb saglik bakanligi yerli saglik biyoteknolojisi isbirligi protokolugazi universitesi prof. dr. suleyman buyukberber FETÖhemofili dr. burak cem novo nordisk kraliyet hastaligi 17 Nisan Dünya Hemofili Günüyogun bakim rof. dr. mehmet uyar
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
26.03-25.04Diş Hekimi ArıyoruzPersonel Arayanlar
23.03-22.04artroskopiTıbbi Cihaz
20.03-19.04EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANIPersonel Arayanlar
19.03-18.04Kolposkopi CihazıTıbbi Cihaz
19.03-18.04Branş hekimi ihtiyacıPersonel Arayanlar
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.