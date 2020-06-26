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81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından Muğla ili muaf tutuldu
İçişleri Bakanlığı tarafından YKS nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından bir ilimiz muaf tutuldu. Valilik Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yerli ve yabancı turistler Muğla'da sokağa çıkabilecek.
81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından Muğla ili muaf tutuldu
26 Haziran 2020 14:37 -
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Muğla'ya tatil için bulunan yerli ve yabancı turistlerin korona virüs salgını tedbirleri kapsamında YKS nedeniyle hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklandı.

Muğla Valiliği Hıffızsıhha Kurulu tarafından paylaşılan genelgenin ilgili yazısında, "Daha önceden yapılmış rezervasyonların ve bundan sonra yapılacak tur satışlarının olumsuz etkilenmemesi adına halihazırda konaklayan ya da konaklama ve tur rezervasyonları yaptırmış olan yerli ve yabancı turistlerin rezervasyon yaptırdıkları konaklama tesisine ulaşımları, plajlardan yararlanmaları, müze ve ören yerleri ile tarihi, kültürel, dini anıtları, ibadethaneleri, türbeleri ziyaretleri, Muğla'daki tekne turu rezervasyonlarının yukarıda belirtilen bu hizmetleri sunacak işletme veya yerlerde çalışanların, YKS sınavının olduğu 27-28 Haziran tarihlerinde belirli saat aralığında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmalarına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

mugla sokaga cikma kisitlamasindan muaf rezervasyon tur satislari

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