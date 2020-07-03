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81 ile genelge gönderildi, MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı!
Milli Eğitim Bakanlığının 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
81 ile genelge gönderildi, MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı!
03 Temmuz 2020 18:26 - İHA
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MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
 

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