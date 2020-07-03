81 ile genelge gönderildi, MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı!

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03 Temmuz 2020 18:26
MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.
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