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81.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı yayınlandı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanını yayınladı
81.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı yayınlandı
14 Mayıs 2018 -
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Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 22/05/2018 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 81. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır. 

Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 81. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 22/05/2018 tarihi saat 18:00’e  kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.

Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 22/05/2018 tarihi saat 18:00’e  kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9  06800 Çankaya /ANKARA  adresinde olacak şekilde Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir. 

Anahtar Kelimeler:

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