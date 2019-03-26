85.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası Tebligatları yapıldı

İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
1) 85. DÖNEM DEVLET HİZMET YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET VE GENEL KURASI 28 ŞUBAT 2019 TARİHİNDE NOTER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.
2) KURA SONUCU YERLEŞTİRİLENLERDEN; KADROLARI BAKANLIĞIMIZDA BULUNANLAR İLE ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANANLARIN ATAMALARI YAPILMIŞ OLUP İSİMLERİ EKLİ LİSTEDE İLAN EDİLMİŞTİR.
3) GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANMAYANLARIN ATAMALARI İSE GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.
4) BU İLAN 25 MART 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR.
5) ATAMASI YAPILANLAR KENDİSİNE POSTA YOLU İLE HERHANGİ BİR EVRAK GELMESİNİ BEKLEMEYECEKLERDİR.
6) BAKANLIĞIMIZ PERSONELİ OLUP ATAMASI YAPILANLAR; 25 MART 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 657 SAYILI DMK’NIN 62. MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER (*) İÇERİSİNDE AYRILIŞLARINI YAPARAK, YENİ GÖREV YERLERİNE BAŞLAYACAKLARDIR. (*) MADDE 62-(DEĞİŞİK: 23.12.1972- KHK 2/1 MD.) İLK DEFA VEYA YENİDEN VEYAHUT YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE;
A) AYNI YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE TEBLİĞ GÜNÜNÜ,
B) BAŞKA YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR, ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE O YERE HAREKET EDEREK BELLİ YOL SÜRESİNİ, İZLEYEN İŞ GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLAMAK ZORUNDADIRLAR. SAVAŞ VE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE BU SÜRE BAKANLAR KURULU KARARI İLE KISALTILABİLİR.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA