86., 88. ve 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarına ait tebligat metni yayımlandı

86., 88. ve 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarına ait 17.01.2020 Tarihli Tebligat Metni ve İsim Listeleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yayınlandı.
86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait 17.01.2020 Tarihli Tebligat Metni ve İsim Listesi
88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait 17.01.2020 Tarihli Tebligat Metni ve İsim Listesi
89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasına ait 17.01.2020 Tarihli Tebligat Metni ve İsim Listesi
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS