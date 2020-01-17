Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
86., 88. ve 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarına ait tebligat metni yayımlandı
Tebligat metni ve isim listeleri Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı
86., 88. ve 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kuralarına ait tebligat metni yayımlandı
17 Ocak 2020 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Anahtar Kelimeler:

devlet hizmeti yukumlulugu kuralari tebligat metni isim listeleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
antalya darp sağlık işleribatman kamu hastaneleri saglik kurulu raporusaglik evraklari muglakitle karin sisligi bulent ecevit universitesi saglik uygulama arastirma merkezi dr. ilhan tasdovenmedikal medikal sektor saglikkompozit doku nakilleri prof. dr. omer ozkan yuz felci doku nakilleri solid nakil saglik bakanligiasi uygulamalari sanal gerceklik prof. dr. sener buyukozturk dr. marcin czubsamsun ondokuz mayis universitesi tip fakultesi hastanesi prof. dr. unsal ozgen karnemanisa celal bayar universitesi hafsa sultan hastanesi seyyar sabit kitapliktetik parmak bebek doc. dr. mustafa isikUluslararası Sağlıkta Yapay Zeka 2020 izmir yapay zeka prof. dr. emine alp mese prof. dr. hasan mandal zeliha kocak tufan prof. dr. necdet unuvar dr. sema ramazanoglu erol ayyildiz insansi robotsağlıkta şiddet osmaniye devlet hastanesi opr. dr. gokhan gonen'veteriner hekimler kus kucukcekmece golu bati nil virusu beylikduzu prof. dr. murat arslan alo 174dovme silme lazer q switch lazer dr. ata nejat ertekdevlet hizmeti yukumlulugu kuralari tebligat metni isim listelericorona virusu gizemli hastalik sars cin pekin dunya saglik orgutu 2019-ncov virusyeryuzu doktorlari dernegi kabil kulak burun boğazgiysi kimyasal madde yikanma kiyafet denemesi kaldirilmali doc. dr. gulsen akoglu alerjik deri reaksiyonlarisaglik turizmi emin cakmak somestir sac ekimi estetikorgan bagisi organ nakli bobrek naklidr.umit aktas twitter sari kantaron kuru depresyonsepsis dunya saglik orgutu korkutucu kan zehirlenmesi enfeksiyon bagisiklik sistemidoktor hemsire saglik idari personel dr. alihan pirim dr. arzum kale dr. benal cubuk dr. demet karadenizli dr. elcin yucebas dr. gultekin tas op. dr. hulya deveci dr. leman evren kadioglu dr. yaprak alper busra nur gul ebru gulcan gulhanim acar gulben nur gulsah ozguner selin sirma oya kara sinem cakar turkan coskun doc. dr. latife doganay caglayan cuneyt isikerdr. ali ozyurt turk tabipleri birligi istanbul tabip odasi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.