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86 yaşındaki meme tümörü tanılı hastaya ilçe devlet hastanesinde TPB yöntemi ile başarılı müdahale
Meme tümörü tanısı ile Of Devlet Hastanesi’ne başvuru yapan kalp yetmezliği ve ritm bozukluğu olan 86 yaşındaki hastaya TPB yöntemi ile başarılı bir operasyon yapıldı
86 yaşındaki meme tümörü tanılı hastaya ilçe devlet hastanesinde TPB yöntemi ile başarılı müdahale
04 Eylül 2019 - Of Ajans
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Meme tümörü tanısı olan 86 yaşındaki G.D. adlı hasta, kalp yetmezliği ve kalp ritm bozukluğu nedeniyle dış merkezlerde genel anestezi riskinden dolayı ameliyat olamamıştı. Of Devlet Hastanesine başvuran hastanın durumu Anestezi ve Reanimasyon uzmanı Dr. Özgür Yılmaz tarafından değerlendirildi.

Genel anesteziye alternatif olabilecek literatürde çok nadir vaka bildirimi olan yeni bir yöntemin (Torakal Paravertebral Blok) hasta için uygun olacağı kanaatine varıldı. Anestezi ve Genel cerrahi ekiplerinin ortak kararı ile hasta Genel Cerrahi uzmanları Op. Dr. Altan Aydın ve Op. Dr. Şaban Uysal tarafından ameliyata alındı.

Ameliyat için bölgesel anestezi (Torakal Paravertebral Blok) yöntemi uygulandı. Başarılı geçen sağ modifiye radikal mastektomi ameliyatı sonrası hasta servise alındı. Uygulanan Torakal Paravertebral Blok anestezi yöntemi ile ilgili bir açıklama yapan Anestezi uzmanı Uzm. Dr. Özgür Yılmaz, Türkiye’de çok az sayıda vaka bildirimi olduğunu ve Doğu Karadeniz bölgesinde yapıldığına dair bir olguya rastlamadıklarını söyledi. Bu yöntemle sadece ameliyat bölgesinin uyuşturulduğunu ifade eden Dr. Yılmaz; “Bu yöntem ile ameliyat esnasında kanama riski çok az. Ameliyat esnasında ameliyat sahasındaki sinir kontrolü daha kolay sağlanıyor. Ameliyat sonrası ise ağrılar ise son derece az oluyor. En önemlisi ise genel anestezinin risk ve komplikasyonlarını hastamız yaşamamıştır. Uygun vakalar da son derece avantajlı ve güvenli bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Şaban Uysal

Ameliyatın son derece başarılı geçtiğini ifade eden Başhekim Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Şaban Uysal; “Hastanemizde ilk defa uyguladığımız bu özel yöntemle yaptığımız ameliyatımız son derece başarılı geçmiştir. Hastamızın sağlığı yerinde olup 2-3 gün içinde taburculuğunu planlamaktayız. Böylesine konforlu ve güvenli bir ameliyatın Of Devlet Hastanesi’nde başarı ile yapılması bizi son derece mutlu etmiştir. İnşallah hastamız da şifa bulacaktır” dedi.

Bu ameliyatta büyük emeği olan Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ve Op. Dr. Altan Aydın’a teşekkür eden Başhekim Uysal; “Bu yöntemin Trabzon’da ilk kez hastanemizde büyük bir ameliyatta uygulanması bizlerin motivasyonunu ve çalışma azmini artırmaktadır. Anestezi ve Genel cerrahi ekipleri olarak daha önce yapmış olduğumuz ekip çalışması olan büyük ve farklı ameliyatlara bir yenisini eklemiş olduk. Bu ameliyatta büyük emeği olan başta Uzm. Dr. Özgür Yılmaz ve Op. Dr. Altan Aydın olmak üzere tüm anestezi teknisyenlerimize, ameliyat hemşirelerimize, servis hemşirelerimize ve tüm personelimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

 

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