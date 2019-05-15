86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının tebligatı yapıldı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda 30 Nisan tarihinde çekilen 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası tebliğ edildi.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu bilgiler kaydedildi:
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|24/05-25/05
|Marmara Odyoloji Günleri-2019
|DİĞER
|İSTA
|25/05-25/05
|Vaskülitlere Multidisipliner Yaklaşım
|ROMATOLOJİ
|İSTA
|25/05-26/05
|MS'de Sağlıklı Yaşam Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İZMİ
|30/05-31/05
|5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|26/05-01/06
|Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019
|ACİL TIP
|ANTA
|12/06-14/06
|37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|13/06-15/06
|9. Solunum Zirvesi
|GÖĞÜS...
|ISPA