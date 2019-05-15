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86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının tebligatı yapıldı
86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının sonuçlarına göre tebliğ işlemi gerçekleştirildi
86.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasının tebligatı yapıldı
15 Mayıs 2019 -
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda 30 Nisan tarihinde çekilen 86. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası tebliğ edildi. 

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda şu bilgiler kaydedildi: 

  • KURA SONUCU YERLEŞTİRİLENLERDEN; KADROLARI BAKANLIĞIMIZDA BULUNANLAR İLE ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLANLARDAN GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANANLARIN ATAMALARI YAPILMIŞ OLUP İSİMLERİ EKLİ LİSTEDE İLAN EDİLMİŞTİR.
  •  GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANMAYANLARIN ATAMALARI İSE GÜVENLİK SORUŞTURMASI / ARŞİV ARAŞTIRMASI TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.
  • BU İLAN 15 MAYIS 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN TEBLİGAT YERİNE GEÇECEKTİR.
  • ATAMASI YAPILANLAR KENDİSİNE POSTA YOLU İLE HERHANGİ BİR EVRAK GELMESİNİ BEKLEMEYECEKLERDİR.
  • BAKANLIĞIMIZ PERSONELİ OLUP ATAMASI YAPILANLAR; 15 MAYIS 2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 657 SAYILI DMK’NIN 62. MADDESİNDE BELİRTİLEN SÜRELER (*) İÇERİSİNDE AYRILIŞLARINI YAPARAK, YENİ GÖREV YERLERİNE BAŞLAYACAKLARDIR.
  • (*) MADDE 62-(DEĞİŞİK: 23.12.1972- KHK 2/1 MD.) İLK DEFA VEYA YENİDEN VEYAHUT YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE;
  • A) AYNI YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE TEBLİĞ GÜNÜNÜ,
  • B) BAŞKA YERDEKİ GÖREVLERE ATANANLAR, ATAMA EMİRLERİNİN KENDİLERİNE TEBLİĞ TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN İÇERİSİNDE O YERE HAREKET EDEREK BELLİ YOL SÜRESİNİ, İZLEYEN İŞ GÜNÜ İÇİNDE İŞE BAŞLAMAK ZORUNDADIRLAR. SAVAŞ VE OLAĞANÜSTÜ HALLERDE BU SÜRE BAKANLAR KURULU KARARI İLE KISALTILABİLİR.

 İsim listesi için tıklayınız

 

 

Anahtar Kelimeler:

devlet hizmeti yukumlulugu saglik bakanligi hekim

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