91.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Tıp fakültelerinden mezun olan doktorlardan tıp diploması ile uzmanlık eğitimini tamamlayan uzman tabiplerden uzmanlık belgesi düzenlenmesi için gerekli evrakları 24/01/2020 tarihi mesai bitimine kadar Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşıp tescil işlemleri yapılmış olanlar 91. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası’na alınacaklardır.



Devlet Hizmeti Yükümlüsü olarak atanıp görevine hiç başlamayanlar ile hizmet süresi bitmeden görevinden istifa eden veya müstafi olarak ayrılan tabip ya da uzman tabiplerden 91. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına girmek isteyenler; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 63. ve 97. maddelerinde açıklanan engel halleri bulunmayanlar en geç 24/01/2020 tarihi saat 18:00’e kadar kuraya girmek istediğini belirtir bir dilekçe ile başvurabilirler.



Not: Dilekçeler elden ya da kargo ile 24/01/2020 tarihi saat 18:00’e kadar

Sağlık Bakanlığı

Genel Evrak Şubesi

Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı

6001 Cad. No:9 06800

Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde

Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne hitaben gönderilmelidir.