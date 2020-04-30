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98 yaşındaki doktor corona virüse karşı görev başında
Fransa’da 98 yaşındaki doktor Christian Chenay, corona virüs salgınına rağmen hasta bakmayı sürdürüyor.
98 yaşındaki doktor corona virüse karşı görev başında
30 Nisan 2020 19:17 - BBC
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Fransa’nın en yaşlı doktoru Christian Chenay, dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19) salgınına rağmen görevine devam ediyor.

BBC’de yer alan habere göre, Paris merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Chevilly La Rue isimli banliyö bölgesinde yaşayan 98 yaşındaki doktor Chenay, hasta bakmayı sürdürüyor ve bir huzurevine haftalık kontrole gidiyor.

Virüs bulaşma açısından riskli grupta yer almasına rağmen görevini sürdüren Chenay için yakınları oldukça endişeli. Doktor Chenay, “Çok dikkat ediyorum ama eşim virüsü eve taşımamdan korkuyor, bu konuda da haklı” diye konuştu.

Şu ana kadar huzurevinde virüs vakasının yaşanmadığını dile getiren Chenay, “Eğer virüs buraya ulaşırsa felaket olur” ifadelerini kullandı.

OĞLU EMEKLİ OLDU AMA KENDİSİ ÇALIŞIYOR

Christian Chenay’ın kendisi gibi hekim olan oğlu emekli oldu. Ancak 1951 yılından beri doktorluk yapan Chenay, steteskopunu asmakta pek istekli değil. Chenay, yaşadığı bölgede 19 bin kişiye sadece 3 doktorun düşmesi nedeniyle hastaları yüzüstü bırakmak istemiyor.

Bir süre kendisini karantinaya alan Chenay, özellikle internet ve telefon üzerinden hastalara şifa dağıtmayı sürdürüyor. 165 binden fazla corona virüs vakasının görüldüğü Fransa’da,  şu ana kadar 23 bini aşkın kişi hayatını kaybetti.

Ülkede okulların 11 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak açılmasına karar verildi. Tüm mağazaların da bu tarihte açılacağı belirtilirken, restoran ve kafelerin kapalı olacağı duyuruldu.

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