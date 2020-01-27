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AB, corona virüs salgını için sağlık komitesini toplayacak
Avrupa Birliği (AB), Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgınını görüşmek için sağlık güvenliği komitesini toplayacağını duyurdu
AB, corona virüs salgını için sağlık komitesini toplayacak
27 Ocak 2020 - AA
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BRÜKSEL - AB Komisyonu sözcülerinden Stefan de Keersmaecker, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, Çin'den olası tahliye kararlarını üye ülkelerin aldığını, ihtiyaç olması durumunda Komisyon'un gerekli desteği vermeye hazır olduğunu ifade etti. 

 De Keersmaecker, "Sağlık güvenlik komitesi bugün toplanarak koronavirüs salgını çerçevesinde hızla değişen durumu ele alacak." açıklamasında bulundu.

corona virüs salgınının Fransa'da tespit edildiğini anımsatan de Keersmaecker, komitenin virüsle mücadele bağlamında hangi hazırlıkların yapıldığını ve hangi önlemlerin alınacağını görüşeceğini aktardı. 

AB geçen hafta corona virüs salgınının üye ülkelere ulaşabilme riskini düşükten orta seviyeye yükseltmişti.

Yeni tip koronavirüs ilk olarak 12 Aralık'ta Wuhan'da tespit edilmişti.Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni tip corona virüs (2019-nVoC) nedeniyle can kaybının 80'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744’e yükseldiği belirtilmişti.

 

Anahtar Kelimeler:

cin corona virus salgin stefan de keersmaecker wuhan 2019-nvoc

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