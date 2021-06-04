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AB koronavirüs aşı teklifini DTÖ'ye sundu
Avrupa Birliği (AB), Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) koronavirüs (Kovid-19) aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması yerine ticari engellerin azaltılması ve üretimin artırılmasını teklif etti.
AB koronavirüs aşı teklifini DTÖ'ye sundu
04 Haziran 2021 16:30 - AA
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AB Komisyonu, Kovid-19 aşı ve ilaç arzını artırmaya, bunlara küresel erişim sağlamaya yönelik hazırladığı teklifi Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) sundu. Teklife göre, Kovid-19 aşıları, tedavi ilaçları ve bunların bileşenleri sınırları serbestçe geçebilecek.

Bu ürünlerde küresel tedarik zincirleri açık tutulacak. Aşı ve içeriğindeki ürünlere ihracat kısıtlaması getirilmeyecek. Aşı üreten ülkeler, üretimin "adil" bir kısmını ihraç edecek. Bunun yanı sıra; Aşı üretiminin artırılması teşvik edilecek. Gelişmekte olan ülkelere aşı üretim yatırımları yapılacak. Ülkelerin aşıları uygun fiyata edinmeleri sağlanacak.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DTÖ'nün mevcut Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliklerine İlişkin Anlaşması'nda (TRIPS) yer alan zorunlu lisan kullanımı kolaylaştırılacak.

AB'nin teklifinde, aşıların üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusunda bir girişim yer almaması dikkati çekti. Hindistan ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin başını çektiği bazı ülkelerin Kovid-19 salgınının tedavisi, teşhisi ve yayılmasının önlenmesi için fikri mülkiyet haklarını düzenleyen anlaşmanın (TRIPS) belli hükümlerinin rafa kaldırılmasını talep eden önerisi DTÖ'de gündeme gelmiş ve bu konuda müzakerelere başlanmıştı.

ABD yönetimi, mayıs ayında aşılarla ilgili fikri mülkiyet hakları konusunda tutumunda değişikliğe giderek bu hakların kaldırılması fikrine destek vermişti.

AB ise bunun tartışılabileceğini ancak kısa vadede çözüm sağlamayacağını, öncelikle aşıların paylaşılması, üretilen aşıların ihraç edilmesi ve aşı üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Fikri mülkiyet hakkının kaldırılması fikri yoksul ve bazı gelişmekte olan ülkeler tarafından desteklenirken, bazı batılı ülkeler ve ilaç şirketleri plana karşı çıkıyor.

Anahtar Kelimeler:

avrupa birligi dunya ticaret orgutu asi fikri mulkiyet hakki

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