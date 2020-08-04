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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan kritik açıklama: Vaka artışı ilk seviyeye çıktı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, koronavirüs salgını hakkında kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır" dedi
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan kritik açıklama: Vaka artışı ilk seviyeye çıktı
04 Ağustos 2020 16:49 -
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından kritik bir açıklamada bulundu. Yavaş açıklamasında, "Ankara'da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır. Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık. Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Ankara Tabip Odası da bugün yaptığı açıklamada, kentte günlük pozitif vaka sayısının bine yaklaştığı bilgisini paylaşmıştı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de, kentteki hastanelere geçtiği yazıda bir dizi yeni düzenlemenin hayata geçirilmesi kararının alındığını bildirmişti. Bunlar içinde servis yataklarının en az yarının koronavirüs hastalarına ayrılması, boş olan tüm yoğun bakım yataklarının da Covid-19 yoğun bakım servisi için ayrılması vardı.

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