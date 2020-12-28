Abbott, her yaştan insan için bilime dayalı beslenme ürünleri geliştiriyor

Abbott Nütrisyon, bebek ve çocukların büyümesine yardımcı olmak, kronik hastalıkları olan insanların beslenme ihtiyaçlarını destekleyerek onları güçlü ve aktif tutmak amacıyla ürünler geliştiriyor. Abbott Nütrisyon Genel Müdürü Ebru Kaya, bilimsel beslenmenin önemini ve Abbott Medikal Beslenme Türkiye’nin gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatıyor.

“Malnütrisyon yaygın gözlenen bir sorundur”

Malnütrisyon yani yetersiz beslenme, özellikle üç hastadan birinin risk altında olduğu, hastanede yatan erişkinler arasında gözlenen bir sorundur. Yetersiz beslenme gözle görülemeyebilir, ama yaygındır. Ne var ki enerji azalması, istem dışı kilo ve kas kaybı gibi semptomları her zaman dikkat çekmez.

Kas kütlesi, hareketlilik ve enerjiden, bağışıklık sistemi ve organ işlevine kadar her şeyi etkileyebilir. Düşük kas kütlesi, daha fazla cerrahi ve ameliyat sonrası komplikasyonlara, daha uzun hastanede kalış sürelerine, daha düşük fiziksel fonksiyona, daha düşük yaşam kalitesine ve genel olarak daha düşük hayatta kalma süresine bağlanmıştır.

Kas kaybı ile ilgili yetersiz beslenmenin belirti ve semptomlarının farkında olmak ve riski erken belirlemek, sağlık uzmanlarının hastaları iyileştirmek için iyi beslenmeye öncelik vermesine yardımcı olabilir. İştahsız olanlar, yetersiz öğün tüketenler veya katı yiyeceklerle mücadele edenler için beslenme içecekleri önemli ve kritik besinler sağlayabilir.

Yaşlanma ile birlikte sindirim sisteminde, idrar yolunda ve beyinde meydana gelebilecek doğal değişiklikler de var. Kemikler daha kırılgan hâle gelebiliyor ve erişkinler yaşa bağlı kas kaybı yaşayabiliyor. Bu değişikliklerin, genel sağlık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yaşlanma doğal olsa da iyi haber şu ki kas kaybı kaçınılmaz bir şey değildir. Fiziksel aktivite ve iyi beslenme, kas kaybını önlemeye yardımcı olabilir.

Öte yandan, erken çocukluk dönemindeki yetersiz beslenme, yalnızca büyümede bozulma ile değil; aynı zamanda, motor becerilerde bozulma, davranış sorunları, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü ve artmış IQ insidansı gibi erişkinlikte de devam eden uzun vadeli olumsuz sonuçlarla ilişkilidir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çocuk Büyüme Standartları verilerine göre, küresel olarak 2011 verileri beş yaşından küçük tahmini 165 milyon (yüzde 26) çocuğun bodur, 101 milyon (yüzde 16) zayıf ve 52 milyon (yüzde 8) çocuğun zayıf olduğunu ortaya koymuştur. Hastalıklara bağlı yetersiz beslenme ve pediatrik yetersiz beslenme sadece yerel bir sorun değil, aynı zamanda küresel bir sorundur.

Yetersiz beslenme, klinik uygulamada sıklıkla eksik teşhis edilir veya hafife alınır; bu da artmış morbidite ve mortalite riskine, bozulmuş iyileşme ve nekahet dönemine, uzamış tedavi süresine ve artan tedavi maliyetlerine yol açar. Doğru beslenme bakımının, çocuklarda yetersiz beslenmeyi ve ilgili olumsuz sonuçları etkili bir şekilde iyileştirebileceği düşünüldüğünde, yetersiz beslenme riskini/yetersiz beslenmeyi erken teşhis etmek ve zamanında beslenme tedavisini başlatmak için beslenme değerlendirmesi her tıbbi muayenenin önemli bir parçası olarak kabul edilir.

Abbott bilimsel beslenmede öncü ve lider

Abbott tarafından yapılan Nourish çalışması, farklı hasta gruplarından (diyabet, kronik kalp hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), pnömoni, akut miyokard enfarktüsü) yaklaşık 43 bine yakın olgunun beslenme durumu ve tıbbi beslenme ihtiyacı ONS kullanmanın etkisini değerlendirdi (ABD). Çalışma sonuçları çarpıcıydı. Beslenme desteği ile hastaların hayatta kalma oranlarının arttığı, komplikasyonların azaldığı, yoğun bakım ihtiyacının ve hastanede kalış süresinin kısaldığı bilimsel olarak gösterildi. Bu çalışma ile tıbbi beslenme destek tedavisinin gerekliliği bilimsel olarak gösterildi ve çalışmanın sonuçlarına tarafsız bilimsel yayınlarda atıfta bulunuldu. Abbott, bu ve benzeri yaklaşımla bilimsel beslenmede öncü ve lider olmaya devam ediyor.

Türkiye'de yetersiz beslenen hastaların sadece küçük bir yüzdesi, yetersiz beslenmenin önlenmesi, teşhisi veya erken yönetimi konusundaki farkındalıklarının büyük ölçüde eksikliğinden kaynaklı beslenme tedavisi almaktadır.

Amacımız, bu konudaki bilinci artırmak; hükûmetimiz de bu soruna olumlu yaklaşıyor. Nütrisyon tedavisi, nütrisyon desteğine ihtiyaç duyan ve bundan yararlanan hem pediatrik hem de erişkin hastalar için geri ödeme listesindedir.

Abbott olarak, midesi hassas veya gıda alerjisi olan bebekler ve yetersiz beslenen çocukların tam büyüme potansiyeline ulaşmalarına yardımcı olacak beslenme ürünleri sunmanın yanı sıra gücü ve enerjiyi içten dışa yeniden inşa etmeye yardımcı olan erişkin beslenme ürünleri de sunuyoruz. Besin ürünlerinin tadı genellikle ürün uyumluluğunu etkileyebilir. Bu nedenle, ürünlerimizi kullanan kişilerin özel ihtiyaçlarını karşılamak için doğru beslenme ve tat dengesini sağlamak için ürünlerde kullanılan her bileşeni dikkatlice değerlendiriyoruz. Besin değeri yüksek ürünlerimize ihtiyaç duyanların, onları gerçekten içmesini sağlamak için çeşitli güzel aromalar ve bölgeye özgü lezzetler sunuyoruz.

“Beslenmenin geleceğinin kanıtlanmış bilimle başladığına inanıyoruz”

Beslenmenin, insanların yaşamlarında nasıl temel bir rol oynadığını daha iyi anlamak ve beslenme bilimini, insanların her gün kullandığı ürünlere dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Kişiselleştirilmiş beslenmeden bitki bazlı ürünlere kadar yayılan geniş bir ürün yelpazesiyle, beslenmenin kişiye özel bir deneyim olduğunu biliyoruz.

“Malnütrisyon konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz”

Abbott olarak, sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından yapılan yetersiz beslenme ve kas sağlığı taramalarının olabildiğince kolay ve etkili hâle gelmesi için çalışıyoruz. Bu nedenle Abbott, R-MAPP aracının sağlık uzmanları tarafından benimsenmesini desteklemek için uzaktan beslenme tarama aracını (yakın tarihli bir klinik beslenme incelemesinde belirtildiği gibi R-MAPP tarama aracı) ilk kez bir uygulamaya dönüştürdü.

Ayrıca malnütrisyon konusunda farkındalığı artırmak için geçtiğimiz yıl, Türkiye PEN Derneği (ESPEN'e bağlı) ve KEPAN ile yetersiz beslenme farkındalık hareketine öncülük ettik. Bu proje, beslenme durumu ve malnütrisyon riski açısından değerlendirilen, Türkiye çapında 50'den fazla merkezde farklı disiplinlerde (örn. Tıbbi onkoloji, radyasyon onkolojisi, cerrahi, nöroloji ve geriatri) 3 bin 521 poliklinik hastasını kapsadı. Bu proje, polikliniğe başvuran beş hastadan birinde yetersiz beslenme olduğunu ve daha iyi beslenme ihtiyacının olduğunu gözler önüne serdi.

Ayrıca 30 Kasım’da KEPAN ile sanal sempozyum düzenledik. Sempozyumda 'Beslenme Akademisi' başlığı altında onkoloji, cerrahi, nöroloji, geriatri, pediatri alanlarında 70'in üzerinde konuşmacı ve binden fazla katılımcı, her yaş ve disiplin için beslenmeyi tartıştı.

