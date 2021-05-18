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ABD, 6 hafta içinde diğer ülkeler ile 80 milyon doz Covid-19 aşısı paylaşacak
ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında önümüzdeki 6 hafta içinde diğer ülkeler ile 80 milyon doz Covid-19 aşısını paylaşacağını duyurdu.
ABD, 6 hafta içinde diğer ülkeler ile 80 milyon doz Covid-19 aşısı paylaşacak
18 Mayıs 2021 10:26 -
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WASHINGTON-Korona virüs ile mücadele kapsamında dünya genelinde aşılama kampanyaları hız kesmeden devam ederken, ABD'den küresel aşı yardımı açıklaması geldi. ABD Başkanı Joe Biden düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin önümüzdeki 6 hafta içinde 80 milyon doz Covid-19 aşısını diğer ülkeler ile paylaşacağını belirtti. Biden, "Bugün dünyaya yardım etmek için ek bir adım atıyoruz. Küresel olarak artan salgın kontrol altına alınana kadar, ABD'nin asla tam anlamıyla güvende olmayacağını biliyoruz. Bizi güvende tutacak kadar hiçbir okyanus yeterince geniş, hiçbir duvar yeterinde yüksek değil" ifadelerini kullandı.

“Yapılması doğru olan bu”
ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından izin verilmesi ile ülkede üretilen tüm AstraZeneca aşı dozlarının yanı sıra Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson (J&J) Covid-19 aşı dozlarının da dağıtılacağını belirten Başkan Biden, "Bizi daha büyük risk altına sokabilecek yeni mutasyonlar denizaşırı ülkelerde artabilir ve bizi burada evde güvende tutmak, diğer insanlara yardım etmek ve doğru olanı yapmak için dünya çapında salgınla savaşmaya yardım etmemiz gerekiyor. Yapılması doğru olan bu. Yapılması akıllıca olan bu. Yapılması güçlü olan bu" dedi.

“ABD, dünyanın geri kalanı için aşı cephaneliği olacak”
Bu son adımın ABD'yi aşı malzemelerinin paylaşımında hem Çin'i, hem de Rusya'yı geride bırakarak lider yapacağını kaydeden Biden, "Yenilikçiliğimizin, marifetimizin, ABD halkının temel ahlakının bu gösterimi ve değerlerimizle dünyaya liderlik etmek istiyoruz. Tıpkı ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda demokrasinin cephaneliği olduğu gibi ulusumuz, Covid-19 salgınına karşı savaşta dünyanın geri kalanı için aşı cephaneliği olacak. Bu aşıları salgının her yerde sona erdirilmesi hizmetinde paylaşacağız. Aşılarımızı diğer ülkelerden fayda sağlamak için kullanmayacağız" dedi.

ABD nüfusunun yüzde 60'ına en az tek doz Covid-19 aşısı uygulandı
ABD'de şu ana kadar toplamda nüfusun yüzde 60'ına en az bir doz Covid-19 aşısı uygulandığının altını çizen Başkan Biden, "ABD'de 4 aydan daha kısa bir sürede en az bir doz aşı uygulanan yüzde 6'dan az yetişkin sayısı yüzde 60'a yükseldi" ifadelerini kullandı.
Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana ilk kez Covid-19 vakalarının 50 eyalette azaldığını belirten Biden, Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 81 azaldığını aktardı. Biden, "Şu an, bunun bu şekilde devam edeceğine söz veremem. İlerlemeler ve aksaklıklar olacağını biliyoruz. Ve meydana gelebilecek birçok alevlenme olduğunu biliyoruz" dedi.

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