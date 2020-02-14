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ABD Başkan adayı Bernie Sanders, sağlık sisteminde Türkiye'yi de örnek gösterdi
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri için Demokrat Parti’den aday adayı olan Bernie Sanders, ülkesindeki sağlık sistemini eleştirerek Türkiye'yi bu konuda örnek ülkeler arasında gösterdi
ABD Başkan adayı Bernie Sanders, sağlık sisteminde Türkiye'yi de örnek gösterdi
14 Şubat 2020 - TRT Haber
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Twitter hesabından paylaşım yapan Sanders, “Unutmayın, bizim ‘çılgın fikir’ dediğimiz sağlık sistemi şuralarda birer gerçeklik” ifadesini kullanarak 27 ülkeyi sıraladı.

Sanders, 35 binden fazla retweet ve yaklaşık 160 bin beğeni alan paylaşımında, örnek ülkeler arasında Türkiye’yi de gösterdi.

ABD'nin sağlık sistemiyle imtihanı

ABD Başkanı Donald Trump, adaylık sürecinde, halk arasında “Obamacare” olarak bilinen “Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası”nı iptal etmeyi vadetmişti.

Süreç içerisinde Trump, olumsuz öngörülere rağmen, "Obamacare'i teknik olarak iptal ettik." demişti.

Ancak Cumhuriyetçi başkan, ülkedeki sağlık sisteminde hala ilerleme kaydedilememesi nedeniyle eleştirilerin odağında.

Türkiye sağlık sistemi için ne yaptı?

"Genel Sağlık Sigortası" ile kişilerin ekonomik gücüne ve isteğine bakılmaksızın, toplumun tüm fertlerinin sağlık hizmetlerinden eşit, ulaşılabilir ve etkin bir şekilde faydalanması sağlanıyor.

Devasa yatırımlar olan Şehir Hastaneleri ile vatandaşlar, her bölümde sorunsuz hizmet alabiliyor. Sadece Ankara Şehir Hastanesi'nde günde 500 ameliyat yapılıyor.

Randevular internet üzerinden veya ALO182 çağrı merkezi vasıtasıyla kolaylıkla alınabiliyor.

Özel hastanelerde ise cüzi ücretler ödeyerek muayene olmak mümkün.

Sağlık turizmi merkezi Türkiye

Türkiye, sağlık turizmi konusunda en fazla tercih edilen ülkeler arasında yer alıyor.

Öyle ki, elde edilen başarılar Türkiye’yi, en fazla uluslararası hasta ağırlayan ülkeler arasında 5'inci sıraya yerleştirdi.

Anahtar Kelimeler:

sanders saglik sistemi

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