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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rus koronavirüs aşısı hakkında DSÖ'ye olan güven düzeyim neredeyse sıfır
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Rusya veya Çin tarafından geliştirilen koronavirüs aşılarının etkinliğini değerlendirme konusunda Dünya Sağlık Örgütü'ne güvenmediğini söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Rus koronavirüs aşısı hakkında DSÖ'ye olan güven düzeyim neredeyse sıfır
17 Eylül 2020 11:26 - Independent Türkçe, Sputnik
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya ve Çin tarafından geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirilen aşıya ilişkin yorumda bulundu.

Radyo sunucusu Hugh Hewitt’in programında konuşan Pompeo, "Bütün dünya dikkatle ve ilgiyle bu aşıları incelemek ve aynı şekilde gerçek bilimsel kanıtlara sahip olduğumuzdan emin olmak zorunda, aynı şeyi bu aşıların satış ve dağıtımını yapan herkesten talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Pompeo, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) olan güven düzeyim neredeyse sıfır, çünkü politik olarak değil, bilim temelinde hareket etmeliler" dedi.

Pompeo ayrıca, Rusya ve Çin’in yapmaya çalıştığının tıpta veya epidemiyolojide atılım değil, siyasi ve diplomatik bir atılım olduğunu söyledi.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 koronavirus abd disisleri bakani mike pompeo dso

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People
3
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.09.2020 12:18:46
Uluslararası kurumlar artık güvenilirliklerini yitirdiğine göre , milliyetçi akımlar veya ittifaklardan kaynaklanan yönlendirmelerle, bilimsel verilerin manipülasyonu gündeme gelecek demektir.
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