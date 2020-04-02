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ABD İlaç Dairesi kanserojen madde içeren Zantac ilacını kullanmama uyarısı yaptı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) mide yanması için satılan Zantac markalı ilaçların kanser riskini artırdığını belirterek kullanılmaması uyarısında bulundu.
ABD İlaç Dairesi kanserojen madde içeren Zantac ilacını kullanmama uyarısı yaptı
02 Nisan 2020 10:18 - Euronews
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FDA çarşamba günü yaptığı açıklamada, şirketlerden uzun süre depolandığında kansere neden olan madde birikimine yol açtığı saptanan ilacın satışına son verilmesini istedi.

ABD İlaç Dairesi, ranitidin olarak da bilinen ilacı reçetesiz kullananlara derhal bırakma, hekim önerisiyle kullananlarasaysa alternatif tedaviler için doktorlarına danışma çağrısı yaptı.

Pek çok üretici aylar önce ranitidini piyasadan çekmişti.

FDA, eylül ayında yaptığı açıklamada, ilacın insanlarda kanserojen olduğu düşünülen ve N-nitrosodimetilamin (NDMA) adı verilen bir tip nitrözamin maddesi içerdiğini belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus ranitidin kanserojen

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